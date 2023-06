Música 'Love Love', de Melody e Naldo, é retirada de plataformas de streaming

A música 'Love, Love', de Melody com a participação de Naldo, foi retirada das plataformas de streaming musical nesta terça-feira (27).

"Música indisponível", diz a mensagem do Spotify quando o usuário tenta reproduzir a música. A canção também não pode ser reproduzida no Deezer, Apple Musice outros tocadores.

Ainda é possível ouvir 'Love, Love' no YouTube. O clipe oficial tem mais de 5 milhões de visualizações na plataforma.

Não foi divulgado o possível motivo da retirada dos aplicativos de streaming. Nem Melody, nem Naldo se posicionaram publicamente sobre o assunto.

A música tem sample do hit Kiss Kiss, do rapper estado-unidense Chris Brown. No Spotify, a lista de compositores da música incluía o nome de Christopher Maurice Brown, mas não do cantor que faz colaboração, T-Pain.

Melody comemorou sucesso

Antes da retirada da música, Melody e Naldo comemoraram o sucesso da canção nas plataformas de streaming.

Nesta terça, 'Love, Love' ficou em 29° lugar em umas das principais playlists de música do Spotify, superando 'Funk Rave, de Anitta.

Internautas repercutiram a saída da música exatamente após ultrapassar a nova aposta da poderosa, relembrando a briga pública entre as cantoras.

Melody voltou a alfinetar Anitta nos últimos dias, chamando a cantora carioca de "um pouquinho burra" por não fazer feat com ela.