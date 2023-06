Atriz mãe de uma Mavie, xará da herdeira de Neymar, brinca com situação: ‘bora sugerir outro nome'

A atriz e criadora de conteúdo Naiumi Goldoni usou as redes sociais para falar sobre a escolha do nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi. Mãe de duas filhas, uma delas a Mavie, de 2 anos, Naiumi brincou com a situação e pediu para o casal escolher outro nome.

“O que eu estou recebendo de mensagem de vocês falando da filha do Neymar, que a princípio vai se chamar Mavie... Assim, ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram pouco comuns e eu não tenho um alcance tão grande”, iniciou ela.

“Então, eu sabia que não ia virar o nome mais popular do universo. Aí Neymar escolhe Mavie... Eu queria um nome pouco comum, não exclusivo. Mas assim... Agora todo mundo vai ser Mavie... Todo mundo”, acrescentou ela nos Stories, com a legenda: “Bora sugerir outro nome?”.

Na segunda-feira (26), Bruna Biancardi confirmou a escolha do nome Mavie, que significa “minha vida” em francês. Esse é o segundo filho de Neymar. Ele já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com a ex Carol Dantas.