Bruna Biancardi mostra detalhes do chá revelação da filha

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou no Instagram, no domingo (25), todos os detalhes do chá revelação da filha, fruto do relacionamento com Neymar. O evento aconteceu na casa do jogador de futebol, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Após a revelação do sexo do bebê, o chá teve uma apresentação da Esquadrilha do Céu, com aviões fazendo acrobacias no ar. O evento contou com shows de várias atrações, entre eles Ludmilla, Mumuzinho e Gabily.

Bruna também mostrou os detalhes da mesa de doces, que foi criada dento de um carrossel verdadeiro, onde os convidados puderam, inclusive, brincar.

Biancardi e Neymar desenvolveram com a Le Infance a identidade visual e o monograma da festa, com as iniciais dos dois. As louças usadas na festa foram todas personalizadas com a identidade visual do evento, bem como a papelaria.

A decoração do chá revelação foi assinado pela party designer Leticia Melgaço.

Nome da filha

A festa aconteceu no último sábado (24). Durante o evento, Neymar acabou deixando escapar que o nome da filha será Mavie. O jogador gritou esse nome enquanto cantava com Bruna a música “A lenda”, sucesso de Sandy e Junior.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do seu relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas.