Fã de Virginia Fonseca busca Justiça contra influenciadora para denunciar suposto calote

Uma fã de Virginia Fonseca, 24 anos, acionou a Justiça para denunciar a influenciadora após sofrer suposto calote. Segundo o Splash, do Uol, uma seguidora afirma que comprou quatro pares de óculos da BY IK (MBC Comércio de Acessórios Ltda.) depois de a mulher do Zé Felipe anunciar os produtos, mas nunca recebeu os itens.

Virginia fez uma parceria com a marca, influenciando os seguidores nas redes sociais a adquirirem os produtos. No entanto, o advogado da fã, Jean Magno de Castro, disse que o problema ainda não foi resolvido.

"Não recebeu nenhuma resposta e não consegue sequer alguma informação. A cliente não viu outra alternativa a não ser entrar judicialmente, para se valer de seu direito", afirmou Jean.

Por conta disso, abriu uma ação por "má prestação de serviço", e pediu R$ 10 mil de indenização por danos morais.

Críticas pela linha de óculos

A assessoria de imprensa de Virgínia afirmou que o "jurídico não tem ciência deste processo, até porque a Virgínia fez uma campanha para a empresa de óculos, que inclusive foi citada por não cumprir com suas obrigações comercias com a influenciadora".

Em nota ao Uol, detalhou que Virgínia notificou a empresa, e exigiu que ela assumisse os compromissos com os consumidores.

Por conta de críticas com a mesma linha de óculos, a influenciadora se pronunciou em abril. "Assunto chato, mas necessário. Fiz minha linha de óculos com a empresa IK. Acontece que ela não cumpriu com suas obrigações nem com vocês e nem comigo. (Me) desvinculei da marca e eles continuam usando minha imagem", afirmou.