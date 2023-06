Escola na Paraíba cita Virginia e Zé Felipe em questão de matemática, e prova viraliza

Uma escola pública de João Pessoa, na Paraíba, citou o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca em uma questão de uma avaliação de matemática. Um dos estudantes da instituição publicou uma foto da prova na internet e a história viralizou nas redes sociais.

Segundo o g1, que ouviu Larissa Machado, professora responsável pela elaboração da pergunta, a citação foi para "descontrair" e usar elementos que chamassem a atenção.

"Foi a primeira vez que usei o nome de pessoas famosas com o intuito de descontrair, criar algo que chamasse a atenção dos alunos, que despertasse um pouco mais o interesse. Escolhi alguém ou o assunto que estava sendo mais comentado no momento para fazer essa contextualização com o conteúdo", explicou a educadora.

Legenda: A questão foi colocada para os alunos numa prova de matemática Foto: Reprodução

A questão era assim:

"Virginia conseguiu público suficiente para realizar um show do Zé Felipe. Então, na hora marcada, Zé Felipe passou em casa para buscar sua querida esposa e assim seguirem para o endereço do show. Para Zé Felipe chegar em casa, ele tem dois caminhos diferentes (x ou y). Já para ir de casa até o show, eles têm três opções diferentes (a, b ou c)".

Já as soluções cobradas foram:

Quais caminhos Zé Felipe pode percorrer para ir ao show passando por casa primeiro ? Desenhe o diagrama dos possíveis caminhos.

Qual seria o cálculo total de opções de caminho utilizando o princípio fundamental da contagem?

Contextualização

"Acredito que o uso da contextualização é algo muito importante e positivo na educação. Tecnologia, celular, rede social, é uma realidade, e já que a escola faz parte da realidade, da comunidade, vamos nos adequando a esse novo processo de ensino e aprendizagem", disse Larissa.

A diretora da Escola Estadual Otávio Novais, Maria Rosângela de Souza, afirmou que a instituição "aposta muito nesse método" em avaliações, trabalhos e projetos. "Sempre trabalhamos com contextualização, com a realidade dos nossos estudantes", ela disse.

Virginia e Zé Felipe

O casal Virginia e Zé Felipe soma mais de 150 milhões de seguidores nas redes sociais. Eles são pais de duas filhas, Maria Flor e Maria Alice, de 7 meses e 2 anos, respectivamente.