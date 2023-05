Zé Felipe defende Virginia após críticas por véu transparente em Dubai: 'desrespeitando o quê?'

A influenciadora Virginia Fonseca publicou uma campanha publicitária de um perfume vestida com hijab, que é uma vestimenta religiosa do Islã, e foi criticada nas redes sociais por desrespeito neste sábado (6). A transparência e o corpo marcado fogem ao sentido do uso feito pelas mulheres muçulmanas.

Essa repercussão gerou a revolta do cantor Zé Felipe, esposo de Virginia, que xingou as críticas feitas pelo uso da vestimenta. O casal se envolveu em outras polêmicas devido à maquiagem da marca criada pela influenciadora.

Dessa vez, o lançamento do perfume levou uma série de comentários sobre a atitude de Virginia que foi considerada desrespeitosa com a religião islâmica. No texto de divulgação, Virginia escreveu “tão sensual que é impossível não desejá-lo.

Legenda: Série de críticas foram feitas à atitude da influenciadora Foto: Reprodução/Instagram

“Além de ser desrespeito o uso do hijab (sendo que nem precisava ir tão longe para fazer essas fotos, né?), qual o conceito da campanha desse perfume ser no deserto? Não tem a menor coerência”, comentou uma usuária do Instagram.

“Totalmente desnecessário e desrespeitoso”, analisou outro. “Viaja para outro país e sequer respeita a cultura dele. Sexualizando a religião do outro e, mais uma vez, não irá ligar e vai achar que está certa, igual à base. Triste”, comentou outra pessoa.

O que é o hijab?

O uso do hijab é obrigatório para as mulheres muçulmanas e, diferente da burca que esconde todo o rosto, a vestimenta cobre a cabeça e o colo, como descreve o portal Iqara Islam, que difunde o conhecimento sobre a religião Islâmica em português.

Essa vestimenta é considerada respeitosa e lembra mulheres e homens de não olharem uns para os outros com intenções sensuais, conforme o portal.

As palavras do Alcorão, que é um texto sagrado para os muçulmanos, mostram que é necessário proteger as mulheres da objetificação sexual e, por isso, é interpretada a importância do uso do hijab.

“O significado do véu islâmico mostra que ele está muito além de um adereço da moda ou uma simples manifestação cultural. Para as mulheres, ele também é parte importante da vestimenta para preservar a modéstia”, informa o Iqara Islam.