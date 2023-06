David Corenswet é confirmado como novo Superman; filme terá Rachel Brosnahan como Lois Lane

O ator David Corenswet será o novo Super-homem dos cinemas. A atriz Rachel Brosnahan dará vida ao par romântico do herói, Lois Lane.

Os nomes foram confirmados pelo copresidente da DC Studios, James Gunn, diretor do próximo filme do herói: "Superman: Legacy". Ainda não há data prevista para a estreia do longa.

"Eles não são só atores incríveis, mas também pessoas maravilhosas", escreveu o cineasta em seu perfil no Twitter, compartilhando a notícia do Hollywood Reporter sobre a escalação do filme.

O próximo filme do Super-homem foi confirmado pela DC em dezembro de 2022. Na mesma época, foi anunciada a saída de Henry Cavill, responsável por interpretar o personagem Clark Kent desde 2013.

Cavill disse respeitar a decisão e desejou sorte aos produtores. O ator assumiu a capa do herói alienígena pela última vez em outubro deste ano, quando participou da cena pós-créditos de "Adão Negro".

David Corenswet e Rachel Brosnahan

Escolhido para ser o novo Henry Cavill, David Corenswet tem 29 anos e se tornou conhecido por papéis nas séries 'The Politician' e 'Hollywood', da Netflix. No cinema, estrelou 'Pearl' e 'Como seria se ...?'.

Já Rachel Brosnahan fez sua estreia no cinema no filme 'Almas Perdidas'. Ela teve papel de destaque na série 'House of Cards' e ganhou mais destaque ao protagonizar 'The Marvelous Mrs. Maisel', série da Amazon Prime.

A atriz de 32 anos compartilhou a notícia que integrará o elenco do filme em seu perfil no Instagram. Rachel escreveu diversos emojis de animação.