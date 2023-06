Morte de Julian Sands é confirmada pela polícia dos EUA após restos mortais serem encontrados

O ator britânico Julian Sands, de 65 anos, que está desaparecido desde janeiro, teve a morte confirmada nesta terça-feira (27). Os restos humanos foram encontrados no sábado (25) por montanhistas.

Sands desapareceu quando realizada trilha no monte Baldy, localizado no sul da Califórnia. A causa da morte ainda é investigada, segundo o Departamento de Polícia do Condado de San Bernardino.

O artista deixa a esposa, a escritora Evgenia Citkowitz, e três filhos. Julian ganhou fama com o filme "Uma janela para o amor" (1985), estrelado por Helena Bonham Carter.

Sands ainda participou de séries como 'Smallville' e 'Dexter' e dos filmes "Uma janela para o amor", "Aracnofobia" e "Despedida em Las Vegas".

Ainda na sexta-feira (23), a família do ator divulgou nota sobre seu desaparecimento. "Nós continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes de como ele era um pai maravilhoso, marido, explorador, amante da natureza e das artes, e como um artista original e colaborativo".