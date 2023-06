Mãe de filha de Arlindinho faz vaquinha virtual para tratar câncer e pede ajuda

A pedagoga Talita Contenças de Arruda, mãe de Maria Hellena, de 10 anos, fruto do relacionamento que teve com o cantor e compositor Arlindinho, criou uma vaquinha virtual na internet para ajudar no tratamento de um câncer de mama. Ela, que ainda tem outro filho, Isaac, de 3 anos, de outra relação, estipulou a meta de arrecadar R$ 15 mil.

Legenda: A meta é arrecadar R$ 15 mil para o tratamento Foto: Reprodução

“Me chamo Talita, tenho 35 anos, e sou mãe solo de dois filhos. Meu filho de 3 anos é autista e minha filha tem 10 anos. Moro em São Paulo sozinha e estou enfrentando um câncer de mama há seis meses. Durante todo esse tempo estou afastada do meu trabalho, sem receber pelo INSS, sem conseguir marcar minha perícia, o que liberaria meu salário. Venho enfrentando dificuldades, além de toda demanda do tratamento”, escreveu ela na vaquinha.

Ela ainda deu detalhes das dificuldades que está passando com a falta de dinheiro. “Meu filho autista está sem o plano de saúde, pois o genitor está sem pagar, e eu estou desesperada, sem recursos, para ajudá-lo a voltar para a terapia... Entre uma quimioterapia e outra, a cabeça anda desesperada com as contas que só chegam e as crianças precisando de ajuda. Preciso fazer minha cirurgia urgente e preciso muito de ajuda”.

Até a tarde desta terça-feira (27), Talita conseguiu arrecadar R$ 4.126. Nas postagens de seu perfil do Instagram, ela tem relatado como tem sido enfrentar a doença.

A "Quem" entrou em contato com Arlindinho para um posicionamento sobre o assunto, mas ele não retornou o contato.