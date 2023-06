Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, celebra seis meses da filha Aurora: ‘história mais bela’

A modelo Cintia Dicker fez um post no Instagram, na segunda-feira (26), para celebrar os seis meses da filha, Aurora, fruto do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

A família celebrou a data com o tema de São João e Cintia compartilhou algumas fotos na rede social. “Seis meses de Aurora. A história mais bela que o destino escreveu em minha vida. Obrigada por ser minha filha”, escreveu a modelo na legenda das imagens.

Nos comentários, Scooby se declarou para a filha: “Bebezuca linda do papai e da mamãe. Tempo está voando”, disse ele.

Aurora nasceu com gastrosquise, uma má-formação gastrointestinal congênita. A modelo descobriu a doença ainda na gestação, quando fez o exame morfológico de 12 semanas.

O casal se mudou para o Brasil porque os médicos referências em gastrosquise estão em solo brasileiro. Até então, eles moravam em Portugal.