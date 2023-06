Bruno Cabrerizo fala sobre beijão em coreografia do ‘Dança dos Famosos’

O ator Bruno Cabrerizo e a coreógrafa Ju Paiva fizeram sucesso durante a trajetória no “Dança dos Famosos”, mas acabaram eliminados na semifinal, que foi exibida domingo (25) no “Domingão com Huck”. No “Encontro” desta terça-feira (27), o ator falou sobre sua participação no quadro, e do beijo que fez parte da última apresentação da dupla.

“Analisando tecnicamente, a gente quis propor uma homenagem a uma coreografia já feita de sucesso, boca com boca. Mas poderia ser, tranquilamente, testa com testa, braço com braço. Nós somos artistas e nós entregamos arte. Essa era a nossa intenção, e acho que conseguimos atingir o público em casa”, disse ele sobre o longo beijo ao som da música “Tangerina”.

Bruno ainda recebeu de surpresa um vídeo de Ju Paiva, e ficou emocionado com o recado da professora. “Seu esforço e dedicação foram importantíssimos para chegar onde chegamos. Tenha certeza que estou orgulhosíssima do nosso trabalho e processo no programa. Vou levar para sempre no meu coração. Para você, todo o sucesso do mundo”.

“Vocês conseguiram me emocionar. O 'Dança' é um processo, só quem vive sabe o que é. São quatro meses onde a gente se dedica muito. Além disso, há quatro meses estou longe dos meus filhos, então isso fica muito à flor da pele”, disse o ator após a homenagem.

Apesar de serem muito shippados pelos fãs, Bruno e Ju Paiva já negaram que estão namorando.