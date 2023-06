Cláudia Abreu deixa TV Globo após 37 anos e fará série no streaming; veja detalhes

A atriz Cláudia Abreu encerrou o contrato com a TV Globo, onde mantinha vínculo desde 1986, e vai estrelar uma série no Prime Video, da Amazon. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Cláudia será uma médica em "Sutura", que conta a história de um rapaz que salva a vida de um amigo de uma comunidade de São Paulo. Com isso, ele vira alvo de criminosos do local que pretendem obrigá-lo a fazer mais atendimentos médicos. A direção é de Diego Martins.

Na Globo, o trabalho mais recente de Cláudia foi a série "Desalma", exibida no Globoplay e na TV aberta.

Mas os sucessos da atriz na emissora são vários, entre séries e novelas. Na lista estão produções emblemáticas como "Que rei sou eu?" (1989), "Barriga de aluguel" (1990), "Celebridade" (2003), "Belíssima" (2005) e "Cheias de charme" (2012), além das séries "Anos rebeldes" (1992), "A comédia da vida privada" (1995), "A vida como ela é" (1996) e "Labirinto" (1998).