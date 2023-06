Fabiana Andrade fala sobre relacionamento com Gugu: 'ele sempre foi uma pessoa livre'

A modelo Fabiana Andrade, ex-namorada de Gugu, que viveu um relacionamento de quase um ano com o apresentador na época em que participava do quadro “Banheira do Gugu”, resolveu se pronunciar sobre a disputa pela herança dele e de sua sexualidade exposta na mídia nos últimos meses.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, ela demonstrou insatisfação com o comportamento de Rose Miriam, com quem Gugu teve três filhos.

"É desnecessário expor a vida do Gugu, não precisava disso. Até porque ele sempre foi uma pessoa querida, sempre ajudou as pessoas, era o sonho dele ser pai. O Gugu sempre foi um grande pai, grande filho, grande amigo”, iniciou.

Ainda no desabafo, ela fez críticas sobre a briga pelo dinheiro deixado pelo apresentador, cerca de R$ 1 bilhão, entre os familiares.

"Não precisava brigar por dinheiro. Até porque ele deixou todo mundo bem. O inventário dele, a vontade dele tinha que ser respeitada por todo mundo. Se meus filhos ficassem com 70% de tudo, eu ficaria feliz da vida porque a mãe pode trabalhar. Agora, eu fico pensando nos filhos. Ele deixou os filhos bem, isso é o mais importante”, afirmou Fabiana.

Sexualidade de Gugu

Sobre a sexualidade do comunicador, ela afirmou que ele era uma “pessoa livre”, mas que não gostava de se expor na mídia.

“Quanto à sexualidade do Gugu, ele era livre. O importante de tudo é a felicidade total da pessoa. Não adianta tentar ser o que a pessoa não é. E comigo ele foi homem, não tem o que falar. Ele me abriu portas de trabalho, me ajudou muito. Não conheço uma pessoa ligada ao Gugu que ele não tenha ajudado em vida”, relembrou ela.

“Quem ele não ajudava financeiramente, ele dava trabalho, oportunidade. Então, o nome dele, tudo o que ele deixou, o legado dele têm que ser respeitado. E só ter gratidão a ele. O que eu vejo aí é muita ingratidão de algumas pessoas. Não precisavam fazer isso”, continuou.

Segundo ela, Gugu nunca chegou a se assumir como homossexual e que esse assunto privado deveria ser respeitado após a morte do apresentador.

"Ele sempre foi muito livre, gostava de amar e viver, era intenso nos sentimentos, muito alegre, nunca gostou de se expor, sempre preservou sua vida, a intimidade, a família. Ele queria viver o momento. Nunca saiu da boca do Gugu se ele era ou não era [homossexual]. Então, não entendo o motivo de tantas críticas”, finalizou.