Amigo de Gugu diz que apresentador escolheu Rose para ser mãe dos filhos dele por ser de ‘confiança'

O diretor Homero Salles, amigo de longa data do apresentador Gugu Liberato, falou em depoimento à Justiça sobre a relação que o artista mantinha com Rose Miriam, mãe de seus três filhos. Segundo ele, Gugu conhecia Rose há muito tempo e eles eram apenas amigos. As informações foram divulgadas por Erlan Bastos, do site "Em Off".

Homero disse no depoimento que o artista escolheu Rose para ser mãe dos filhos dele porque ela era de confiança. O diretor relata que os dois viviam tranquilamente até 2011, quando os problemas começaram a surgir. Na época, eles precisaram criar um documento para a criança dos filhos. Os papeis foram indicados por um advogado, que defendeu que Rose deveria receber mais coisas do comunicador, além de ajuda financeira.

O diretor também falou que Gugu e Rose Miriam só viajavam juntos aos lado dos filhos, uma vez por ano. Eles ficavam, inclusive, em quartos separados nos hotéis.

Homero afirma que eles nunca tiveram nenhum relacionamento, nem como namorados, nem como marido e mulher. O diretor também relatou que foi Gugu quem bancou a faculdade de medicina de Rose.

Acordo

Homero disse que, em novembro de 2019, procurou Rose Miriam, logo após a morte de Gugu, para propor um acordo, que ela não aceitou. "Eu não fui ao velório em São Paulo, pois me despedi do Gugu no hospital… Esperei Rose nos Estados Unidos e mostrei a ela, desenhando com montes de açúcar os valores do testamento", disse.

"Disse a Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual à mãe do Gugu", acrescentou.

Homero ainda disse não ter mágoa de Rose. "Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça… Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição".

Além de amigo, Homero trabalhou com Gugu na TV e o dirigiu em sucessos como "Viva a Noite" e "Domingo Legal".

União Estável

Rose Miriam tenta comprovar na Justiça que tinha união estável com Gugu para ter direito à herança do apresentador.

Recentemente, um homem chamado Ricardo Rocha alegou que também é filho de Gugu e pediu que fosse feito um exame de DNA.