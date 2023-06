Filhas gêmeas de Gugu Liberato comentam sobre possibilidade de ter mais um irmão: 'Absurdo'

Filha de Gugu Liberato, Marina, de 19 anos, disse ao Fantástico, nesse domingo (25), que considera "absurda" a possibilidade de o empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, ser seu irmão. O homem diz ser um quarto filho do apresentador e entrou na Justiça solicitando a realização de um exame de DNA para confirmar o parentesco.

Acho um pouco absurdo. Esse cara é um pouco mais velho, e meu pai teria 14 anos se isso realmente aconteceu. Acho difícil ter acontecido", comentou a jovem ao lado da irmã gêmea, Sofia.

Também nesse domingo, Ricardo Rocha deu entrevista ao programa Câmara Record, da RecordTV, ressaltando que busca o reconhecimento de paternidade. Ao jornalista Roberto Cabrini, o empresário disse que, de zero a 10, tem um "grau de convicção" de 9 sobre ser filho de Gugu.

Caso seja comprovado que o comerciante é filho do artista, ele entrará na partilha da herança bilionária de Gugu e terá todos os direitos dos outros herdeiros. "É claro que a gente não queria que isso tivesse acontecendo, mas é necessário ter tido audiências para a gente esclarecer a verdade", completou Marina.

A fortuna deixada pelo artista é estimada em R$ 1 bilhão e a disputa pelo patrimônio envolve ao todo 11 pessoas. Na semana passada, foi divulgado que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) atestou como válido o documento deixado pelo apresentador, no qual ele deixa 75% do patrimônio para os três filhos, e os outros 25% para cinco sobrinhos.

Se um filho for reconhecido após a morte [do pai], ele terá os mesmo direitos dos outros filhos. [Caso seja confirmada a paternidade], rompe-se o testamento em todas as suas posições e ele perde toda a eficácia", explicou ao Fantástico o advogado especialista em Direito das Sucessões, João Aguirre.

Os juristas do espólio do apresentador não participaram da reportagem, pois, conforme justificaram ao programa, não comentam sobre as questões que estão sendo discutidas na Justiça.

Em paralelo à ação do testamento, correm ainda na Justiça o questionamento de paternidade movida por Rocha e duas ações de reconhecimento de união estável — uma de Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, e do chef Thiago Salvático, que diz ter sido o verdadeiro companheiro do apresentador.

RELACIONAMENTO NOS ANOS 1970

O empresário Ricardo Rocha solicita, na Justiça, a realização de um exame de DNA para identificar o parentesco com Gugu.

Segundo a intimação, a mãe do suposto dele, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador em 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O documento informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do local onde ambos se encontravam. Eles iam diariamente à panificadora, sendo a "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto (Gugu) que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade".

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.