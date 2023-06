Advogado confirma veracidade de carta na qual Rose Miriam fala sobre sexualidade de Gugu Liberato

Nelson Willians, advogado de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato — que morreu em acidente doméstico em 2019 — confirmou a existência de uma carta onde a ex do apresentador critica a orientação sexual dele e diz que desejava "transformá-lo" ,pois ele ser bissexual era um "problema". O documento foi divulgado nesta quinta-feira (22) pela coluna Em OFF. Atualmente, a mulher está recorrendo da decisão judicial que tirou seu direito sobre a herança.

Em nota, Willians disse que repudia a carta e o seu conteúdo: "Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída".

"Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!", escreveu Miriam na carta que veio a público.

Segundo o advogado, Rose e Gugu entraram em uma crise conjugal após o envio da carta. "Nesse contexto surge o malfadado contrato para criação dos filhos, que Rose Miriam assinou dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos; e o famigerado testamento de 2011", diz o texto.

Depressão e mudança

Rose teria caído em uma "grave depressão" durante os fatos. Ela atentou contra a própria vida e teve de ser internada. Gugu sempre a visitava, de acordo com o advogado.

Após o período de turbulência, o casal teria se resolvido. Conforme a carta, Rose teria "convencido Gugu a também fazer terapia e obteve dele a promessa de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo. Com isso, a vida do casal voltou à normalidade e a família decidiu morar em Orlando (EUA), cidade que Gugu mais gostava."