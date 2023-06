Bruna Biancardi faz primeiro post após carta de Neymar pedindo desculpas por 'erro'

Bruna Biancardi fez um primeiro post no Instagram, nesta quinta-feira (22), após pedido de desculpas públicas de Neymar. A influenciadora digital está grávida do jogador e ainda não comentou o posicionamento dele, divulgado nessa quarta (21).

Discreta, Bruna decidiu compartilhar com seus seguidores hoje um vídeo que mostra o processo por trás do vestido sob medida que usou para o casamento da amiga Bianca Coimbra, na terça-feira (20).

“O processo de fazer um vestido sob medida é tão interessante... Quis dividir com vocês alguns trechinhos”, escreveu ela na legenda do vídeo. O post do Instagram está com os comentários limitados.

Dezenas de famosos elogiaram Bruna no vídeo. “Ficou perfeito. Estava linda demais”, escreveu Bárbara Evans. “A barriguinha já aparente no dia da festa deu todo o charme. Linda, linda”, postou Tamy Contro. “Ficou lindo”, disse Fabiana Justus.

Desculpas

Na quarta-feira (21), Neymar publicou um longo texto no Instagram pedindo desculpas a Bruna após ser divulgado na imprensa que o jogador teria a traído na véspera do Dia dos Namorados desse ano.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, diz ele em um trecho da carta.