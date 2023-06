Neymar foi aconselhado a assumir traição devido a leilão beneficente, diz jornal

O jogador Neymar teria assumido a traição à namorada Bruna Biancardi por conta da 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que acontece nesta quinta-feira (22), em São Paulo, segundo apontou fonte próxima ao astro do futebol ao jornal Extra. A informação conta que a decisão foi tomada durante uma reunião de gerenciamento de crise.

"Toda imprensa foi chamada para o leilão e Neymar sabia que seria confrontado sobre o assunto. Além disso, seria melhor para sua imagem admitir publicamente que errou", contou a fonte próxima ao atleta à publicação.

Além disso, a equipe de Neymar havia escolhido a data correta para o pronunciamento, que só estava destinado a ocorrer após o casamento de Cris Guedes, um dos amigos do jogador, realizado na tarde de terça-feira (22). Bruna Biancardi foi madrinha do casamento junto de Neymar, um dos padrinhos escolhidos por Cris.

A presença de Bruna no leilão, inclusive, é uma das mais aguardadas nesta quinta. O evento ocorre no Clube Monte Líbano, a partir das 19h30, e a ida dela é vista como um apoio ao jogador, além do reforço da inexistência de um abalo na união entre os dois.

Esta foi a primeira vez que Neymar admitiu uma traição publicamente. Em texto no Instagram, o jogador pediu desculpas à namorada e à criança gestada por ela, fruto do relacionamento com ele.