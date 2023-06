Bruna Biancardi já havia sido traída por Neymar em festa junina, diz jornal

O rumor de que Neymar teria traído a noiva, Bruna Biancardi, com a influenciadora Fernanda Campos está repercutindo após o atleta pedir desculpas públicas à companheira. A própria Fernanda assumiu o envolvimento com o atleta, que teria ocorrido em 11 de junho.

Mas essa não seria a primeira vez que Neymar traiu Biancardi. Há um ano, em junho de 2022, o atleta teria ficado com uma das convidadas de sua festa de São João.

A traição teria ocorrido após Bruna ir dormir, segundo divulgado pelo jornal Extra. Ela teria descoberto a infidelidade dois dias após o evento.

A crise no relacionamento começou em 28 de junho, quando os rumores chegaram aos ouvidos de Bruna. Ela teria terminado o namoro no mesmo dia, deixando a mansão do jogador.

O fim do namoro só foi confirmado em agosto pela influenciadora. Em pronunciamento no Instagram, ela disse que não estava em um relacionamento há "algum tempo" e afirmou que "não houve traição".

Neymar e Biancardi reataram o namoro em janeiro, após cerca de seis meses separados. Eles anunciaram a gravidez do primeiro filho em abril.

Traição na véspera do Dia dos Namorados

O atleta teria ficado com a blogueira Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados, em 11 de junho deste ano, em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, em São Paulo.

Segundo o relato de Fernanda, ela e o jogador trocaram mensagens no WhatsApp no início do ano, em janeiro. Os dois fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro.

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que se sentiu usada por ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Após a grande repercussão, nesta quarta-feira (21), Neymar admitiu que errou e pediu desculpas publicamente à Bruna.