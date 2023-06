Fernanda Campos critica Neymar após jogador reconhecer 'erro': 'estão me tirando de cena'

A influenciadora digital Fernanda Campos se pronunciou após o jogador Neymar Jr. pedir desculpas à noiva, Bruna Biancardi, em meio aos rumores de que o atleta a traiu com Fernanda.

Fernanda afirmou, em entrevista à revista Caras, que está sendo 'tirada de cena'. "As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso País. No momento estão me tirando de cena para poder me manter calada", afirmou.

"Assim como outras meninas 'amantes' de Neymar não tiveram voz, estão tentando fazer mesma coisa comigo. Acorda para ver o ídolo de vocês, Brasil", expressou a influenciadora.

Em publicação no Instagram, Neymar admitiu que errou com Bruna e escreveu desculpas públicas por ela, pelo bebê que esperam e pela família dela.

"Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei", disse o Neymar.

O jogador disse que seu pedido de desculpa tinha que ser público e que não imagina a vida sem Bruna. "Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá", disse.

Rumores de traição

Neymar teria ficado com a blogueira Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados, em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, em São Paulo.

De acordo com a influenciadora, ela e o jogador trocaram mensagens no WhatsApp no início do ano, em janeiro. Os dois fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que sentiu usada e achou "escroto" ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Ela destacou ainda que não quer mais encontrar Neymar.

Gravidez de Bruna

Em abril, Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi revelaram que estão esperando o primeiro filho. O casal anunciou a gravidez em publicação conjunta no Instagram. O atleta já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de relacionamento com Carol Dantas.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", disseram na legenda.