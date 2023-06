Família de Gugu é informada sobre suposto novo filho do apresentador em audiência por herança

Uma novidade na disputa pela herança de Gugu Liberato apareceu em audiência nesta quarta-feira (21). Os três filhos de Gugu — João Augusto, Marina e Sofia Liberato — e a irmã dele, Aparecida, receberam a intimação de um oficial de Justiça sobre uma ação de investigação de paternidade "post mortem" (posterior à morte) contra o apresentador.

A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Na ação, o comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, solicita que os supostos parentes realizem exame de DNA. Caso eles se neguem, o homem defende que o corpo do apresentador seja exumado para que o teste seja realizado. O processo corre em segredo de Justiça.

"Diante de eventual recusa dos herdeiros ou parentes em se submeter à coleta de material genético, que se mostra essencial para o deslinde da contenda, emerge necessária a realização da exumação do cadáver, com a consequente análise do material cadavérico", diz a intimação.

SUPOSTA RELAÇÃO

Segundo a intimação, a mãe do suposto filho de Gugu, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O documento informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do local onde ambos se encontravam.

Eles iam diariamente à panificadora, sendo a "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto (Gugu) que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade".

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.

DISPUTA POR HERANÇA DE GUGU

A divisão dos bens deixados pelo apresentador gera uma briga entre a família. As gêmeas Maria e Sofia, filhas de Gugu e Rose Miriam, apoiam o reconhecimento da união estável dos pais. Já João Augusto, outro filho do casal, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos do apresentador, preferem seguir o testamento, sem incluir Rose Miriam.

Na noite dessa terça-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não reconhecer Rose Miriam como herdeira do apresentador. Segundo informações do Uol, a decisão foi feita de forma unânime pelo tribunal.

Conforme o testamento, 75% do patrimônio foi deixado para os três filhos e 5% para cada um dos cinco sobrinhos. Além de uma pensão vitalícia para a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, no valor de R$ 163 mil por mês. O montante deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão.

Após o novo desdobramento, o advogado Nelson Wilians, que defende Rose Miriam, afirma que, "se ficar comprovada a paternidade, isso por si só já invalida o testamento" deixado pelo apresentador.

Após a decisão, foram marcadas audiências, para ouvir as testemunhas dos dois lados, nesta quarta e na quinta-feira (22). Entretanto, a audiência desta quarta foi interrompida com a notícia da ação de paternidade.