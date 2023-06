Justiça valida testamento de Gugu Liberato sem Rose Miriam reconhecida como herdeira

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) não reconheceu Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, como herdeira do apresentador. O testamento escrito pelo apresentador em 2011 foi validado em decisão feita pela Corte nesta terça-feira (20).

A decisão foi unânime, segundo reportado pelo uol. Conforme o testamento, 70% do patrimônio foi deixado para os três filhos e 5% para cada um de seus 5 sobrinhos. Gugu morreu em um acidente doméstico em 2019.

Rose Miriam havia entrado com recurso especial pedindo revisão do espólio. Ela também pede reconhecimento de união estável com Gugu.

A divisão dos bens deixados por Gugu gerou uma briga entre a família. As gêmeas Maria e Sofia, filhas de Gugu e Rose Miriam, apoiam o reconhecimento da união estável dos pais.

Já João Augusto, outro filho do casal, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos do apresentador, preferem seguir o testamento deixado pelo apresentador, sem incluir Rose Miriam.

Qual a herança de Gugu?

A herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato é de R$ 1 bilhão, conforme o jornal O Globo. O testamento de 2011 afirma que o valor seria dividido entre os três filhos (Marina, Sofia e João Augusto Liberato) e entre os cinco sobrinhos.

A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada responsável para cuidar do espólio. Em testamento, o apresentador não reconheceu Rose como companheira.

Rose Miriam pleiteia ao menos 50% da herança e visa confirmar que vivia uma união estável com o apresentador. Ainda em vida, Gugu deixou para a mãe dos filhos uma mansão em Alphaville, avaliada em R$ 6 milhões, e US$ 500 mil em investimentos.

O chef de cozinha Thiago Salvático, que diz ter sido namorado de Gugu, também entrou com ação judicial para reconhecer o suposto relacionamento. A Justiça, no entanto, não reconheceu a união.