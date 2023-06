Thiago Salvático rebate filhos de Gugu e diz ter vídeos íntimos com apresentador

Thiago Salvático, que tenta provar na Justiça uma união estável com o falecido Gugu Liberato, afirmou que tem vídeos de relações com o apresentador guardados. Ele revelou, em entrevista à Veja, divulgada nesta terça-feira (6), que decidiu não colocar as imagens no processo.

“Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’ (risos). Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype”, comentou.

Salvático se encontra em uma batalha com a família de Gugu pela herança milionária. Ele rebate os parentes constantemente e sempre dá detalhes do suposto relacionamento.

"Era normal, íamos ao shopping, a restaurantes, assistíamos a filmes. Fazia tudo normal. Só que ele era muito discreto. Recebi uma mensagem hoje, de uma pessoa da companhia Azul: ‘Conheci teu companheiro e realmente quem via ele chegando no aeroporto nem desconfiava quem era. Ele andava tão simples, com o bonezinho dele, óculos, camiseta básica, ninguém o reconhecia nos lugares”, conta.

O chef de cozinha atualmente recorre do pedido da união estável, que foi negado em janeiro deste ano. Ele chamou a Justiça de homofóbica: “estamos recorrendo no processo, porque o juiz não aceitou prosseguirmos. Só que lá atrás o mesmo nos deu espaço. Quando em 2020 desisti por motivos próprios, porque a mídia estava muito em cima, eu disse: ‘vamos esperar, vou me retirar até tudo acalmar’. Agora vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Gugu: eu”.