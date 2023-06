Sidney Magal recebe alta do hospital; cantor passou 12 dias internado

O cantor carioca Sidney Magal, 72, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (6). O boletim médico do artista foi divulgado pelo portal da revista Quem. O dono do hit "Meu Sangue Por Você" estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde o dia 26 de maio.

No fim de maio, Sidney Magal sofreu um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro", sem sequelas, após passar mal devido a uma crise de hipertensão arterial em um show no interior de São Paulo.

Quando ainda estava internado, o carioca gravou um vídeo e publicou nas redes sociais para falar sobre o sangramento.

Sidney Magal Cantor "Na hora foi uma alta muito grande de pressão, e imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se tornado uma coisa muito grave caso não tivesse sido atendido prontamente"

A alta médica do cantor foi assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa e Bernardo Noya de Abreu, e divulgado pela assessoria de comunicação da unidade.