Sidney Magal tem sangramento no cérebro após hipertensão arterial e não tem previsão de alta

O cantor Sidney Magal, 72, teve sangramento espontâneo agudo no cérebro nesta terça-feira (30). Ele está internado no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, desde a última sexta-feira (26), e não possui previsão de alta.

A informação foi compartilhada em último boletim médico, divulgado pela equipe do HCor. Ainda segundo o comunicado, Sidney apresenta boas condições clínicas. O sangramento é, muitas vezes, "relacionado à hipertensão arterial". O artista seguirá em avaliação médica, contudo, a equipe assegurou que o episódio não causou sequelas.

Sidney passou 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresentou boa evolução. O paciente, conforme informou o hospital, "seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar".

Internado após show

Sidney Magal interrompeu sua apresentação durante 50 minutos após sofrer uma indisposição que o fez cambalear no palco. Magal foi socorrido pela equipe médica de plantão do lugar.

Em seguida, o artista voltou ao palco para acalmar o público, fazendo até uma brincadeira em referência a um de seus grandes sucessos. "Tudo tá bem, inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse ele.

Apesar da animação, Magal precisou ser internado uma hora depois. Na última sexta-feira (26), ele gravou um vídeo tranquilizando os fãs: "É isso aí, galera. Pra quem estava procurando notícias, esse que vos fala está bem, acompanhado da família, bons amigos e excelentes profissionais. Obrigado a todos pelo carinho e pela preocupação. Já já estamos juntinhos fazendo o sangue ferver", disse.