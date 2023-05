DFB 2023 traz shows, desfiles e palestras; confira a programação completa

A 24ª edição do DFB Festival 2023 começa nesta quarta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará. Com o tema "Em Movimento", a programação segue até o dia 3 de junho com desfiles, shows e palestras sobre moda, empreendedorismo, marketing e mais.

Serão quatro dias de passarelas com criações das marcas e estilistas como Ahazando, Marina Bitu, David Lee, Baba, Bruno Olly, Lindebergue e muito mais.

Já tradicional no evento, o Concurso dos Novos, em que instituições de ensino superior e técnico de estilismo e moda desenvolvem coleção e concorrem a um prêmio de R$ 10 mil, terá desfiles Unifor (CE), UniAteneu (CE), IFRN (RN), UFC (CE), UFMG (MG), UNAMA (PA), UDESC (SC) e UFCA (CE).

O espaço contará também com o Mercado Criativo DFB, reunindo mostra gastronômica e micro e pequenos empreendedores com foco em moda e design.

Dragão Pensando Moda

Outro eixo da programação é o ciclo formativo de conhecimento e troca de vivências, por meio de palestras, talks e oficinas no Dragão Pensando Moda. Dessa forma, as atividades são voltadas para profissionais de toda a cadeia produtiva da moda, novos empreendedores e alunos de moda, design, marketing e áreas afins.

O DPM inicia na quinta-feira (1º), às 14h30 com o lançamento da pesquisa de tendências para o inverno 2024 realizada pelo Inova Moda Digital, uma das maiores plataformas brasileiras a serviço da indústria da moda, apresentado pelo Senai Cetiqt (RJ).

Já no sábado (3), a APSV, assessoria jurídica, apresenta um painel em que abordará o Direito aplicado a empreendimentos criativos - uma relação desburocratizada e especializada, com foco nos riscos e especificidades desse modelo de negócios e mais.

Logo depois, o designer Mário Queiroz apresenta a pesquisa “Espíritos Do Tempo – Arte - Moda - Rua – Londres – Paris", em que reflete as relações entre as imagens de moda e de arte e a influência na criação para os próximos tempos.

Em primeira vez no evento, a influenciadora digital Niina Secrets faz um momento somente para convidados, em que contará a sua trajetória, além da sua paixão por skincare, maquiagem e moda.

As inscrições para as palestras são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla.

Confira a programação completa dos desfiles

Quarta-feira (31)

19h - Sanderson Amaral + Jonhson Alves

19h30 - 100%CE

20h - Airplane Brasil

20h30 - Liana D'Áfrika

21h - Melkzda

21h30 - Almerinda Maria

Quinta-feira (1º)

18h30 - Norb Brand + Levi Santos

19h- Ahazando

19h30 - Club 99

20h - Sau + Sheila Morais

20h30 - Kallil Nepomuceno

21h - Vitor Cunha

21h30 - Lindebergue

Sexta-feira (2)

18h30 - Concurso dos Novos (UniAteneu, IFRN, UFC, UFMG)

19h - Cléber Lima

19h30 - Rendá por Camila Arraes

20h - Alix

20h30 - Bruno Olly

21h30 - Baba

Sábado (3)

18h30 - Concurso dos Novos (Unama, Unifor, UDESC, UFCA)

19h - QueirozBruno

19h30 - Erica Rosa

20h - Enel Coleção Energia

20h30 - Marina Bitu

21h - Dribbled

21h30 - David Lee

Confira a programação completa dos shows

Quarta-feira (31)

16h-18h: Thigas

18h-21h30: Gandaia convida: Festa Crioula com DJ Viúva Negra e DJ Negona

21h30-23h: show de Clara Martod

23h-01h: Thigas

Quinta-feira (1º)

16h-18h: Zito Maia

18h-19h30: show de Samba do Mar

19h30-21h30: Gandaia apresenta: Queens of Pop com Silas e Olivia Oliboni

21h30-22h30: show de Mumutante

22h30-02h: Gandaia convida: Bateu Team com Babita e Lucas

Sexta-feira (2)

16h-18h: Daniel Freire

18h-19h30: show de Berlim Tropical

19h30-21h30: Gandaia apresenta: Patricinha Funkeira, com Lia Pressler e Thigas

21h30-23h: show de The Dillas

23h-00h30: DJ Morr

00h30-02h: DJ Zulu (RJ)

02h-03h30: DJ Femo

Sábado (3)

16h-18h: AK (Ana Kethlen)

18h-19h30: show de Nayra Costa ft Rodrigo Lobbão

19h-21h30: Gandaia convida Houzeria com Miri'am e Lola

21h30-23h30: show de Iago Vital

23h30-00h30: DJ Savio Machado

00h30-02h: KVSH

02h: DJ Everon

Confira a programação completa das palestras

Quinta-feira (1º)

14h30 – Edição especial Inova Moda Digital – Inverno 24 – Sala de desfile Areia - Apresentado pelo Senai Cetiqt (RJ);

Sábado (3)

14h30 - Descomplicando os negócios criativos - Protocolos simples e acessíveis transformados em aliados do sucesso – Mediado por Laizi Fracalossi – Sala de desfile Areia – Apresentado por APSV;

16h - Espíritos Do Tempo – Arte - Moda - Rua – Londres – Paris – Mediado por Mario Queiroz – Sala de desfile Areia;

17h - (APENAS PARA CONVIDADOS) – Momento beleza com Niina Secrets – Sala de desfile Areia - Apresentado pela Infinity + Eudora;