DFB Festival 2023 será realizado no Centro de Eventos; veja datas

A 24ª edição do DFB Festival, um dos maiores festivais da América Latina de moda autoral, acontecerá no Centro de Eventos do Ceará de 31 de maio a 3 de junho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11) pelas páginas oficiais do evento.

Pela primeira vez, o Centro de Eventos do Ceará recebe desfiles de marcas como Baba e Bruno Olly, além de atividades de formação, incentivo ao empreendedorismo local, mostra competitiva de audiovisual e mais.

“A retomada presencial do evento, em 2022, foi um grande sucesso; mais de 40 mil pessoas lotaram a Praia de Iracema para prestigiar desfiles, palestras, shows e as demais ações propostas pelo nosso Festival. Nos inspiramos nos princípios do movimento para lembrar que o próprio DFB está em constante transformação”, celebram Cláudio e Helena Silveira, diretores do DFB Festival.

Neste ano, o festival terá como tema "Em Movimento" e destaca o potencial de reinvenção e impacto social do evento. O DFB acontece desde 1999 reunindo moda, cultura, formação e empreendedorismo, ocupando diversos espaços da cidade.

Programação do evento

A programação completa do DFB ainda não foi divulgada, mas serão apresentados 27 desfiles no line-up, além das palestras, talks e workshops.

Os shows, que se consolidaram nas últimas edições, serão integrados ao espaço de restaurante e bares.

Serviço

DFB Festival 2023

Quando: 31 de maio a 3 de junho

Onde: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz – Fortaleza (CE)

Instagram: @dfbfestival

Site: https://www.dfbfestival.com.br/