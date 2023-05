Internado, Sidney Magal passa por exames e não tem previsão de alta após passar mal em show

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, internado no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, está sem previsão de alta. Artista passou mal durante o show que realizava em São José dos Campos, na última quinta-feira (25).

Internado após show

Sidney apresenta quadro estável, no entanto, segue realizando uma série de exames. O cantor, interrompeu sua apresentação durante 50 minutos após sofrer uma indisposição que o fez cambalear no palco. Magal foi socorrido pela equipe médica de plantão do lugar.

Em seguida, o artista voltou ao palco para acalmar o público, fazendo até uma brincadeira em referência a um de seus grades sucessos. "Tudo tá bem. Inclusive o meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse ele.

Apesar da animação, Magal precisou ser internado uma hora depois. Nessa sexta-feira (26), ele gravou um vídeo tranquilizando os fãs: "É isso aí, galera. Pra quem estava procurando notícias, esse que vos fala está bem, acompanhado da família, bons amigos e excelentes profissionais. Obrigado a todos pelo carinho e pela preocupação. Já já estamos juntinhos fazendo o sangue ferver", disse.

Transferência Hospitalar

Segundo a equipe do cantor, Sidney Magal foi transferido, do hospital onde havia sido internado, para o Hcor, o Hospital do Coração, na madrugada deste sábado (27). Leia a nota abaixo.

“O paciente Sr. Sidney Magal encontra- se internado no Hcor desde a madrugada deste sábado, 27. Foi transferido do hospital Vivalle, de São José dos Campos, após receber atendimento referente a episódio de pico de pressão arterial, ocorrido na última quinta-feira, 25. O paciente encontra-se estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta hospitalar. Dr. Gabriel Dalla Costa (Superintendente Médico) Dr. Bernado Noya de Abreu (Cardiologista)”.