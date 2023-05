Filhas de Gugu posam com a mãe em meio à briga pela herança do apresentador

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu Liberato, publicaram na sexta-feira (26) uma foto ao lado da mãe, Rose Miriam, no Instagram. Em outra imagem, Odete Lima de Souza, mãe de Rose, também aparece. Na legenda, elas escreveram: “As mulheres da família”.

A postagem foi feita em meio à briga pela herança de R$ 1 bilhão do apresentador. Uma primeira parte da sessão aconteceu na última segunda-feira (22). A próxima audiência está marcada para o dia 22 de junho. Marina e Sofia apoiam o reconhecimento da união estável de Rose Miriam com Gugu. João Augusto, irmão das meninas, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos do apresentador, preferem seguir o testamento deixado pelo apresentador.

Conforme a colunista Mônica Bergamo, apesar de estarem em lados opostos no tribunal, Rose Miriam e João Augusto seguem nutrindo um amor “de mãe e filho” um pelo outro. Ainda segundo Monica, eles combinaram de não discutir o processo dentro de casa - o jovem tem um apartamento na Flórida, onde todos moram, mas segue frequentando a casa em que ela vive.