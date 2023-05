Cearense de 10 anos viraliza pela habilidade com maquiagem e alcança 8 milhões de curtidas no TikTok

Quem nunca, quando criança, mexeu nas maquiagens da mãe escondida? Ou mesmo não sonhava em ganhar os kits de sombra e batons em uma paleta com formato de borboleta? Essa é a brincadeira preferida da cearense Maria Clara Carlos, de 10 anos, que viralizou no TikTok pela habilidade na maquiagem.

A publicação dos vídeos começou na conta de Victor Carlos, tio da menina, em setembro, de forma despretensiosa. Eles nem imaginavam a proporção que iria tomar, com alcance de mais de 8 milhões de curtidas. “Quando criei a conta, eu tinha uns 12 seguidores. Depois que comecei a postar os vídeos dela, alcançamos quase 390 mil no TikTok”, conta Victor que é médico veterinário.

Autodidata, a técnica de delineado gatinho perfeito, desenhos de coração e borboleta foram aprendidas em casa com vídeos na internet e muita prática. “Desde criancinha, ela sempre gostou de se maquiar, mas a mãe dela não a deixava mexer nas coisas. No fim de semana, quando ficava na casa da madrinha dela, ela teve o primeiro contato e foi pegando a manha”.

As cobaias são as pessoas da família, a madrinha, o próprio tio e quem mais se permitir entrar para a brincadeira.

Victor Carlos médico veterinário “A gente vai sair junto, comer qualquer coisa, ela tem que se maquiar. É dela, tem que passar um brilho, glitter, fazer um coraçãozinho. Eu tô começando a entender agora sobre maquiagem, falam muito que ela tem um cabeça muito boa pra colorimetria, porque ela sabe bem fazer contrastes com as cores”.

A gravação dos vídeos acontece na casa deles, em Maracanaú, geralmente à noite, quando os dois estão disponíveis. “Ela estuda e eu trabalho à tarde, à noite é quando a gente tem um tempinho e grava os vídeos”.

Legenda: Maria Clara e o tio, Victor, fazem juntos as gravações em casa Foto: Ismael Soares

Novas técnicas

Com a prática, até os próprios truques ela cria. Em um dos vídeos que viralizou, que já acumula sete milhões de visualizações, Maria Clara maquia a madrinha para uma festa e usa batom vermelho para contornar o nariz, conferindo um efeito de afinamento. De acordo com a pequena, a técnica é criação dela mesma.

“Eu gosto de brincar com as técnicas, criar, vou testando. Passei um batom no nariz pra testar e deu certo”, detalha Maria Clara.

Foi nessa brincadeira de maquiar os familiares que os vídeos começaram a ser gravados. Victor explica que a menina e a mãe moram na mesma casa que ele, junto dos pais dele. “Acaba que todo mundo cuida dela. Às vezes, eu passo a tarde com ela, então é o dia se maquiando”, brinca.

“Um dia, resolvi gravar e postei no TikTok. Todo mundo gostou, comentava que ela fazia bem direitinho e o primeiro deu dois milhões de visualizações. Depois do primeiro, começaram a pedir outros. Fiz um do ferimento no pé que ela gosta também de fazer maquiagem artística e esse deu 15 milhões de views, foi um recorde”.

Legenda: De forma despretensiosa, o perfil deles no TikTok começou a bombar neste ano e alcançou mais de 8 milhões de curtidas Foto: Ismael Soares

"Quero ter minha marca”

Mesmo com pouca idade, Maria Clara revela que tem um sonho de trabalhar com maquiagem inspirada em blogueiras como Boca Rosa (Bianca Andrade) e Mari Maria.

Maria Clara Carlos estudante “É meu sonho ser famosa, aí comecei a fazer maquiagem. Quero abrir minha própria marca um dia e que a Boca Rosa e a Mari Maria vejam meus vídeos”.

A repercussão já tem acontecido para além das redes sociais, conta a menina. “Meus colegas do colégio comentam, perguntam se eu sou a menina do TikTok e eu respondo que sou sim. Eu tô gostando, tem sido bem legal”.

Victor explica que o TikTok proporciona também o alcance a um público mais específico e engajado, o que tem contribuído para os números de seguidores e curtidas. “No Instagram, acaba aparecendo mais as pessoas que você segue e as pessoas querem um conteúdo mais rápido, já no TikTok aparece o que vai viralizando e querem mais conversa, o passo a passo, tutorial das coisas”.

Limitações da idade

Com toda a repercussão, algumas marcas já têm procurado a dupla para trabalhos, mas Victor disse que tudo ainda é novo e não sabe como funcionaria por ela ser uma criança. “Algumas lojas mandam mensagens pra mandar produto pra ela, outra pediu um kit marketing, mas não tenho, porque foi tudo muito rápido”.

Legenda: Maria Clara gosta de brincar com as técnicas de maquiagem Foto: Ismael Soares

O médico veterinário diz que ela ainda não usa certos produtos, por causa da idade, como rímel e lápis de olho. “Tenho medo de ela manusear e se machucar”.

De acordo com Victor, alguns seguidores criticam que ela não deveria usar maquiagens por conta da idade. “Ela não tenta ser adulta. É uma criança e quer testar as possibilidades de criança, uma adulta não vai sair com um desenho de coração no rosto, mas ela gosta”.

“Maquiagem é uma expressão e, se ela gosta de se expressar assim, tem que deixar. Não vai fazer mal a ninguém, passa no rosto, tira com demaquilante e pronto”, finaliza.

