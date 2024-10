Centro Cultural do Cariri entra para a rotina da população e anuncia novidades; conheça o espaço

Prestes a completar dois anos em funcionamento, o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (CCCariri), localizado no Crato, tem se consolidado como um equipamento que adentrou na rotina dos caririenses de diferentes formas: além de atividades culturais, o espaço – gerido pelo Instituto Mirante de Arte e Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará – se dedica, atualmente, a ampliar o escopo de atuação para as áreas de esporte, saúde e bem-estar e ciência.

Por ali, de quinta-feira a domingo, há públicos de todas as idades e dos mais diversos gostos. Há quem vá para ver shows, apresentações de dança e teatro e exposições de artes visuais; quem chega e procura o melhor lugar para estender a canga na grama do extenso parque e fazer um piquenique ou festa de aniversário com amigos e familiares; atletas que vão direto para as quadras de areia, a areninha ou a pista de skate e muitos outros.

A movimentação, contam gestores e frequentadores, é inédita no Crato. Ali está, por exemplo, o primeiro espaço para prática de esportes radicais da cidade, que tem sido ocupado por skatistas e ciclistas, e também o primeiro parque da dimensão do CCCariri – ao todo, são 50 mil m² de extensão.

Legenda: Cantora Liniker foi uma das atrações do 1º Festival Unaé, que aconteceu em outubro de 2023 Foto: Samuel Macedo/Divulgação

O local também movimentou a cena musical e cênica da região, sediando eventos consagrados e novidades, a exemplo da última edição do Festival das Artes Cênicas do Ceará e da primeira do Festival Unaé – cria da casa, que ganhará nova edição até o fim deste ano. A programação do evento deve ser divulgada nas próximas semanas.

O complexo chega a receber entre 3 e 5 mil pessoas por fim de semana, a depender da programação. O destaque costuma ser o domingo, quando famílias inteiras e grupos de amigos curtem as áreas verdes do parque.

“Foram dois anos de muito aprendizado e de muita articulação com o território e com as cidades da região do Cariri, que é uma missão deste centro cultural-parque. Buscar, atender, alcançar e dialogar com essas pessoas, agentes culturais, instituições, e os governos dos 29 municípios que compõem a região do Cariri”, destaca a assessora executiva Fabiana Barbosa.

Legenda: Parque do centro cultural recebe shows, feiras e outros eventos Foto: Helio Filho/Divulgação

A ocupação dos espaços, porém, tem sido gradual. Inaugurado em abril de 2022, o equipamento foi aberto ao público em dezembro do mesmo ano, mas demorou alguns meses até estar em pleno funcionamento. Até julho de 2023, a programação acontecia apenas nas áreas abertas do espaço, como o Terreiro das Artes, o bosque e o parque – este último, até hoje, um dos pontos preferidos dos frequentadores do local.

No segundo semestre do ano passado, as áreas internas foram, aos poucos, sendo entregues ao público: primeiro o Pequeno Palco, um teatro com capacidade para 100 pessoas, e uma das galerias de arte; depois, mais duas galerias e o ateliê de artes e ofícios.

Legenda: Exposição "Esse é Servulo Esmeraldo" está em cartaz nas galerias do centro cultural Foto: Samuel Macedo/Divulgação

A entrega ainda não está 100% concluída. Até 2026, novos espaços voltados não só para a fruição, mas para a formação, devem ser inaugurados. De acordo com Fabiana Barbosa, a conclusão do prédio de seis andares que irá abrigar um teatro-escola com 600 lugares, um planetário, um restaurante-escola e um café são os planos para a finalização do projeto do Centro Cultural do Cariri.

Ainda que a maior parte dessas obras ainda não tenha data certa para ser concluída, algumas atividades do teatro e do planetário já foram iniciadas, segundo a gestora. Um dos aspectos que vem sendo trabalhado é a construção do plano pedagógico do teatro, que terá cursos de curta, média e longa duração, voltados para artistas e técnicos, com bolsas que garantam a permanência dos alunos.

“A gente iniciou a implementação desse programa com residências artísticas, ciclos formativos e o Encontro Palco Escola do Teatro, que a gente fez em fevereiro”, explica. Outras atividades relacionadas às artes cênicas têm sido realizadas em outros espaços do CCCariri, como o Pequeno Palco.

Democratização do acesso e diálogo entre gerações

Legenda: Apresentação do espetáculo 'A Grande Viagem' Foto: Samuel Macedo/Divulgação

Fabiana Barbosa afirma que o principal objetivo dos próximos passos do complexo cultural é a democratização do acesso à cultura, tanto para artistas quanto para o público. Para que isso de fato se concretize, o equipamento firmou uma parceria com a empresa Viametro Cariri para que, ainda em 2024, linhas de ônibus gratuitas levem os cidadãos dos municípios do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha ao CCCariri.

“A questão da mobilidade urbana ainda é um ponto que precisa muito melhorar, em termos da região como um todo. Acho que isso vem trazer um benefício muito importante”, aponta a assessora executiva.

Outra meta do espaço é manter e ampliar o diálogo entre gerações de artistas cearenses, unindo tradição à modernidade, reverenciando os mestres da cultura e também abrindo espaço para novos saberes.

Parte dessa aposta no novo engloba as residências artísticas que têm sido realizadas no espaço, além do programa de exposições do CCCariri, voltado para a arte contemporânea. O gerente de Patrimônio e Memória do complexo, Bitu Cassundé, conta que há ainda núcleos de pesquisa voltados para artistas do Cariri, “com questões que problematizam e que trazem aspectos desse território”.

No último edital, foram contemplados quatro projetos, sendo dois do Cariri e dois de pesquisadores de outros estados. “A ideia é, também, possibilitar esses trânsitos”, explica Bitu. “E pensar a presença desse artista como uma voz importante de trocas, de articulação entre o que ele desenvolve, o que ele conhece, e todas as as possibilidades que o equipamento e o território permitem e oferecem”, completa.

Público se apropria dos espaços de convivência

Legenda: Nos fins de semana, parque recebe famílias e grupos de amigos para atividades ao ar livre Foto: Samuel Macedo/Divulgação

Para além das atividades de formação e fruição, o aspecto que mais chama atenção no CCCariri – além da amplitude do espaço, que já foi um seminário e um hospital – é como ele se tornou um espaço de convivência relevante para o Crato e as cidades do entorno, com destaque para as áreas verdes do parque.

Em uma visita do Verso ao espaço em um domingo, foi possível observar inúmeras reuniões: celebrações de aniversários e outras datas comemorativas; atletas de diferentes lugares que se encontram na pista de skate; crianças de todas as idades brincando e correndo e vários adultos e idosos caminhando enchiam a paisagem.

Nesse dia, a pequena Kiara completou o primeiro aniversário ao lado dos familiares, em uma festa cheia de quitutes e presentes espalhados em uma das mesas da área externa do CCCariri. A ideia foi da mãe, a dona de casa Talita Silvestre, 32, que costuma frequentar o complexo cultural para ver shows e curtir o parque.

Legenda: Eliana, Kiara e Talita curtiram o primeiro aniversário da pequena no parque do centro cultural Foto: Ana Beatriz Caldas

“É um lugar aberto e muito maravilhoso. Fiz o meu aniversário aqui em fevereiro e gostei bastante, aí resolvi fazer o da minha filha aqui também”, contou. Já a gestora financeira Eliana Figueiredo da Silva, tia de Talita, aproveitou a ocasião para ir ao espaço pela primeira vez.

“Vejo que aqui é um lugar de confraternização. Não só tem pessoas do Crato, vem pessoas de Juazeiro, de Barbalha. Então atende não só uma demanda do Crato, mas de todo o Cariri”, observou.

Para profissionais e amadores, pista de skate trouxe novas possibilidades

Legenda: Pista de esportes radicais do CCCariri tem movimentado cenário do esporte no Crato Foto: Samuel Macedo/Divulgação

Não muito longe da festa de Kiara, os amigos Manuel Medeiros, 24, e João Victor Lima Oliveira, 21, faziam diversas manobras de skate na pista de esportes radicais, mesmo sob o calor intenso, dividindo o espaço com crianças e outros jovens.

Manuel Medeiros, que é atleta de skate há 11 anos e trabalha como instrutor de skate nos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) de Juazeiro do Norte, afirmou que a pista do CCCariri já é “uma das maiores do Nordeste” e que pode ajudar a atrair novos adeptos da modalidade.

“A gente está tendo muita visibilidade e está atraindo muito a criançada – o que é bom, porque as pistas de skate são para isso, atrair mais pessoas e [fazer] a família do skate sempre crescer. É isso que a gente quer”, destacou.

Antes, segundo o skatista, a única pista da cidade era a do estádio Mirandão. Por lá, no entanto, o espaço para manobras é reduzido, tornando a pista do centro cultural a mais atrativa para aprendizado, prática e realização de eventos. Foi lá, inclusive, que aconteceu a segunda etapa do Circuito Cearense de Skate, no mês de setembro.

“Na minha opinião, o que precisa melhorar é só ter um instrutor de skate mesmo, uma escolinha de skate, porque vai atrair muito mais jovens para a pista”, destacou Manuel. Em entrevista, a gestão do CCCariri afirmou que, em breve, o espaço deve contratar instrutores para a modalidade.

Amigo e parceiro de Manuel nas ruas e nas pistas, o videomaker João Victor mora em Delmiro Gouveia (AL), mas vem ao Crato com frequência para encontrar os amigos e produzir vídeos independentes de skate.

A ponte com o Cariri fez com que o atleta acompanhasse momentos importantes do novo espaço, desde a inauguração até a realização de eventos. Ele chegou, ainda, a ministrar um workshop sobre produção independente de mídia para skatistas no próprio CCCariri e conta que, a cada vez que volta ao local, vê mais adeptos do esporte.

“Depois dessa pista aqui, até nas ruas o movimento de pessoas com skate no braço, remando na rua aumentou muito. Eu não via skatistas no Crato, a gente rodava tudo que era lugar e a gente não via nenhum skatista, era só a gente na rua”, pontuou. “Agora, sempre que venho aqui, eu vejo mais e mais skatistas”, afirmou.