Emiliano Queiroz, ator cearense, morre aos 88 anos

Morreu nesta sexta-feira (4), aos 88 anos, o ator cearense Emiliano Queiroz. Nascido em Aracati, ele teve extenso currículo na TV, no teatro e no cinema. O artista — que esteve há menos de três meses em Fortaleza para receber uma homenagem — estava internado no Rio de Janeiro, teve alta na quinta-feira (3), mas morreu em casa após uma parada cardíaca.

Os primeiros contatos de Emiliano com a arte se deram ainda na cidade natal. Em entrevista ao Verso em julho, ele lembrou de participar dos “teatrinhos” da escola. “Ninguém mandava eu fazer aquilo, era por gosto, por prazer de fazer. As pessoas me chamavam, então eu fui naturalmente me entrosando no teatro”, partilhou.

Veja também Verso Aos 88 anos, cearense Emiliano Queiroz é homenageado com exposição no Museu da Fotografia Verso Quantas novelas Emiliano Queiroz fez? Relembre a trajetória do ator de 'Alma Gêmea'

A carreira profissional do artista começou em Fortaleza, primeiramente na rádio. O artista foi um dos principais nomes dos anos iniciais da TV Ceará. Já na TV Globo, participou de mais de 80 novelas, como “Irmãos Coragem” (1970), “O Bem Amado” (1973), “Senhora do Destino” (2004) e “Alma Gêmea” (2005).

Na vida pessoal, Emiliano era casado com atriz e advogada Maria Letícia Queiroz desde 1973, e juntos criaram 14 filhos.

Estreia no cinema e novelas recentes

O mais recente trabalho com participação de Emiliano, o filme “Avenida Beira-Mar” (2024), tem estreia prevista para o Festival do Rio, em sessão marcada para este sábado (5). Entre obras recentes do ator na televisão, estão as novelas “Éramos Seis” (2020) e “Além da Ilusão” (2022).

No cinema, o artista começou também na década de 1960, estrelando obras como “A Navalha na Carne" (1969) e "Dois Perdidos numa Noite Suja" (1970).

Emiliano foi reconhecido e homenageado em diferentes ocasiões, tendo recebido um troféu pela carreira no festival Cine Ceará e dado nome a um teatro do Sesc. A vinda do ator para Fortaleza em julho ocorreu na ocasião da abertura de exposição no Museu da Fotografia em celebração à carreira artística do cearense.

Exposição de fotografia homenageia ator

O Museu da Fotografia Fortaleza segue em cartaz com uma mostra que conta a trajetória artística do cearense que conquistou o Brasil. A exposição “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo” reúne 105 fotos da carreira do ator em diferentes produções. A visitação é gratuita de terça a domingo, das 12 às 17 horas.