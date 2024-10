Quantas novelas Emiliano Queiroz fez? Relembre a trajetória do ator de 'Alma Gêmea'

Ícone da dramaturgia, o cearense Emiliano Queiroz, que faleceu nesta sexta-feira (4), colecionou participações famosas e aclamadas em telenovelas brasileiras. Ao todo, foram mais de 80 participações em folhetins, as mais recentes em 2022 e 2020, em 'Além da Ilusão' e 'Éramos Seis'.

Emiliano nasceu em Aracati, no Ceará, e entrou para o mundo do rádio e teatro quando ainda tinha 8 anos. A estreia oficial no teatro aconteceu quando ele ainda tinha 15 anos e a relação com a TV Globo, mais precisamente nas novelas, começou há anos, quando integrou o elenco de "Ilusões perdidas" (1965).

Veja também Verso Emiliano Queiroz, ator cearense, morre aos 88 anos

Das mais de 80 participações, muitos personagens se tornaram icônicos, como foi o caso de Dirceu Borboleta, de 'O Bem-Amado', Tio Biju, de 'Cambalacho', e Tio Bernardo, de Alma Gêmea (2005). Além das novelas, Emiliano também participou de seriados e minisséries.

A carreira do cearense também registrou mais de 60 filmes e mais 60 peças de teatro. Na TV Globo, ele estreou em 1965, logo após a emissora comprar a TV Paulista, onde o ator trabalhava. Em 1966, ele integrou o elenco de 'Eu Compro Esta Mulher', de Glória Magadan, ano em que caiu nas graças do público.

Veja também Verso Atriz cearense Jéssica Teixeira é entrevistada no programa Conversa com Bial Verso Centro Cultural do Cariri entra para a rotina da população e anuncia novidades; conheça o espaço

Emiliano chegou, inclusive, a contar em entrevista concedida ao Memória Globo quais os percalços sofridos por conta das atuações nas novelas. O vilão nazista Hans Stauben, da novela 'O Sheik de Agadir' (1966), por exemplo, rendeu uma série de momentos inusitados.

"O povo me odiava. Eu havia assassinado o personagem do Cláudio Marzo no capítulo da noite anterior, e a coisa já começava a ficar braba na rua. Os caras passavam de táxi ou de ônibus e gritavam: ‘Assassino!’. Na manhã seguinte, uma mulher deu com a sombrinha na minha cabeça", contou ele.

Morte de Emiliano Queiroz

Emiliano estava internado há dez dias em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar problemas no coração. Segundo informações do jornal o Globo, a causa da morte foi uma parada cardíaca.

O ator até recebeu alta na quinta-feira (3), mas acordou se sentindo mal por volta das 4h30 desta sexta-feira (4).