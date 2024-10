Confira programações infantis em Fortaleza para aproveitar o mês das crianças

Ludicidade, descobertas e experimentação marcam as atividades infantis que ocupam espaços públicos e privados ao longo do mês das crianças. Além de programações especiais para o dia 12, data que celebra o dia dos pequenos, estão previstas atividades voltadas a este público em todos os dias de outubro.

Entre shows, brincadeiras, peças teatrais, exposições interativas e mais opções, confira as dicas elencadas pelo Verso para aproveitar o período!

Oficinas, música e games no MIS

Legenda: Museu da Imagem e do Som do Ceará Foto: Deivyson Teixeira / Divulgação

Música, capoeira, teatro e oficinas diversas compõem a programação voltada às crianças promovidas neste mês pelo Museu da Imagem e do Som.

De apresentação de trilhas de videogames com a Camerata de Cordas à oficina lúdica que ensina a construir paraquedas coloridos para os pequenos, as atividades são totalmente gratuitas e possuem acessibilidade em Libras.

“Músicas de video games de todos os tempos”, com a Camerata de Cordas da UFC

Quando: sábado, 5, de 18 horas às 19h30

sábado, 5, de 18 horas às 19h30 Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Oficina de Grafismo, para crianças a partir de 12 anos

Quando: sexta, 11, de 16h30 às 18h30

sexta, 11, de 16h30 às 18h30 Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com 15 vagas e inscrições pelo Instagram da MIS Ceará

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Oficina “Construindo paraquedas coloridos”, para crianças a partir de 8 anos

Quando: sábado, 12, de 13 às 14 horas

sábado, 12, de 13 às 14 horas Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com 15 vagas ocupadas por ordem de chegada

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Oficina “CorpoMalabarístico”

Quando: sábado, 12, de 16 às 18 horas

sábado, 12, de 16 às 18 horas Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com 20 vagas e inscrições pelo Instagram da MIS Ceará

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Espetáculo “O Barquinho e o seu pescador”, de Evan Teixeira

Quando: sábado, 12, de 16h30 às 17h30

sábado, 12, de 16h30 às 17h30 Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Espetáculo “Histórias Cantadas”, do Grupo Encantos

Quando: sábado, 12, de 18 às 19 horas

sábado, 12, de 18 às 19 horas Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

GaMIS Level III

Quando: domingo, 20, de 13 às 20 horas

domingo, 20, de 13 às 20 horas Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Vem vadiar no museu: Roda de capoeira com Mestre Urso Preto

Quando: domingo, 27, de 17 às 19 horas

domingo, 27, de 17 às 19 horas Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Artes visuais e lúdicas na Pinacoteca

Legenda: Pinacoteca do Ceará Foto: Jorge Silvestre / Divulgação

Para marcar o mês das crianças, a Pinacoteca do Ceará recebe diferentes programações que partem das exposições atualmente em cartaz no espaço: “Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú”, “Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos”, “Amar se aprende amando” e a “Mostra Acervo Pinacoteca”.

Entre os destaques, estão atividade que aborda o restauro de arte; um ateliê voltado a bebês entre 6 e 24 meses; e o chamado “Circuito Brincante”, que ocorre no dia 12 e oferece atividades como amarelinha e pintura de giz aos pequenos.

Visita Mediada “Percursos Entrelaçados + Ateliê: Cartografias do Afeto: inscrevendo imaginários e narrativas”, para crianças a partir de 5 anos

Quando: quinta, 3, e sábado, 26, de 16 às 18 horas

quinta, 3, e sábado, 26, de 16 às 18 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Ateliê Criança Cria - Pequeno Laboratório de Restauro, para crianças a partir de 6 anos

Quando: sábado, 5, de 15 às 17 horas, e quinta, 24, de 14 às 16 horas

sábado, 5, de 15 às 17 horas, e quinta, 24, de 14 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com 15 vagas disponíveis

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

“Percurso + Ateliê: Desenhos caleidoscópicos”, para crianças de todas as idades

Quando: quinta, 10, de 16 às 18 horas

quinta, 10, de 16 às 18 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com 10 vagas ocupadas por ordem de chegada

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Jogo da Memória em Libras a partir da exposição “Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos”, para crianças a partir de 5 anos

Quando: dias 12 e 19, de 16 às 17 horas

dias 12 e 19, de 16 às 17 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com 15 vagas disponíveis

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Circuito Brincante

Quando: sábado, 12, de 16 às 18 horas

sábado, 12, de 16 às 18 horas Onde: pátio do museu (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

pátio do museu (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Ateliê para Bebês, para bebês de 6 a 24 meses

Quando: domingo, 13, de 10 às 11 horas

domingo, 13, de 10 às 11 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com 15 vagas e inscrições pelo Instagram da Pinacoteca entre 8 e 11 de outubro

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Ateliê Criança Cria: Um museu na pontinha do dedo

Quando: domingo, 13, de 15 às 16 horas

domingo, 13, de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com 15 vagas

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Percurso + Ateliê: Agrupando os Sentidos | Edição Infantil, para crianças surdas de 6 a 12 anos

Quando: domingo, 17, de 15 às 17 horas

domingo, 17, de 15 às 17 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Ateliê Criança Cria: Projetando Mundos

Quando: dia 20, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas

dia 20, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @pinacotecadoceara

Espetáculo infantil na Unifor

Legenda: Peça “A Cigarra e a Formiga”, do Grupo Mirante de Teatro Unifor Foto: Ares Soares / Divulgação

Ao longo de outubro, o mês das crianças será celebrado pelo Grupo Mirante de Teatro da Universidade de Fortaleza (Unifor) com a reestreia do espetáculo infantil "A Cigarra e a Formiga", que retorna 16 anos depois da primeira montagem.

Com a primeira sessão já no Dia das Crianças (12), o espetáculo apresenta a versão do grupo da clássica fábula, misturando teatro, música e dança. Serão cinco apresentações nos fins de semana de outubro.

“A Cigarra e a Formiga”, do Grupo Mirante

Quando: dias 12, 13, 19, 20 e 26, sempre às 17 horas

dias 12, 13, 19, 20 e 26, sempre às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), já à venda na plataforma Sympla

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), já à venda na plataforma Sympla Mais informações: no Instagram @gmirante.teatro

Festival de Teatro Infantil pelo Ceará

Legenda: Espetáculo "Pluft", que compõe o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará Foto: Renato Mangolin / Divulgação

A partir do próximo dia 11 de outubro, cinco municípios cearenses recebem a programação do 13º TIC – Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará. A abertura do evento começa em Fortaleza, que recebe atividades entre 11 a 13 desse mês.

Com entrada gratuita, o festival traz teatro e música, além de momentos formativos. No total, são 50 apresentações artísticas. No Dia da Crianças, sábado (12), a programação se espalha pelo Dragão do Mar, o Hub Cultural Porto Dragão e a Caixa Cultural, com espetáculos gratuitos mediante retirada de ingressos a partir das 16 horas.

A programação do 13º TIC segue até o fim do mês para São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Quixeramobim (27 a 29).

13º TIC – Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

Quando: de 11 a 29 de outubro

de 11 a 29 de outubro Onde: Fortaleza (11 a 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Maracanaú (27 a 29)

Fortaleza (11 a 13), Sobral (17 a 19), São Gonçalo do Amarante (20 a 22), Maracanaú (24 a 26) e Maracanaú (27 a 29) Gratuito.

Mais informações: no site, Facebook e Instagram

Oficinas e exposições na Caixa Cultural

Legenda: Caixa Cultural Fortaleza Foto: Elio Guarim / Divulgação

A Caixa Cultural Fortaleza promove agenda infantil composta por show musical, apresentação teatral, feira de literatura, oficinas artísticas gratuitas e exposições em cartaz.

Ao longo do mês, serão realizadas formações gratuitas abertas ou totalmente voltadas ao público infantil. Todas demandam inscrições que podem ser realizadas no site da Caixa Cultural.

Entre as exposições em cartaz, destaque para “Megabichos”, do artista e designer Marcos Scorzelli, que traz esculturas gigantes de animais como elefantes e preguiças. A mostra é ligada à oficina “A Natureza em Miniatura”, que será realizada no dia 12.

Colorindo o céu: Arte no jardim da imaginação

Quando: sábado, 5, às 16 horas

sábado, 5, às 16 horas Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Gratuito.

Mais informações: no site, Instagram @caixaculturalfortaleza ou pelos telefones (85) 3453-2770 e (85) 9 9418-9453 (WhatsApp)

A Natureza em Miniatura: Dobraduras com papel semente, para crianças a partir de 6 anos

Quando: sábado, 12, às 10 horas

sábado, 12, às 10 horas Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Gratuito.

Mais informações: no site, Instagram @caixaculturalfortaleza ou pelos telefones (85) 3453-2770 e (85) 9 9418-9453 (WhatsApp)

Jogos Digitais: do conceito à criação, para crianças e jovens entre 11 e 18 anos

Quando: sábado, 12, e domingo, 13, às 14 horas

sábado, 12, e domingo, 13, às 14 horas Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Gratuito.

Mais informações: no site, Instagram @caixaculturalfortaleza ou pelos telefones (85) 3453-2770 e (85) 9 9418-9453 (WhatsApp)

Show Barulinho, do grupo Chicas

Quando: dias 19, 20, 26 e 27 de outubro; sábados, às 16 e 18 horas, e domingos, às 18 horas

dias 19, 20, 26 e 27 de outubro; sábados, às 16 e 18 horas, e domingos, às 18 horas Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para clientes CAIXA e casos previstos em lei); ingressos à venda na bilheteria a partir de 11 de outubro

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para clientes CAIXA e casos previstos em lei); ingressos à venda na bilheteria a partir de 11 de outubro Mais informações: no site, Instagram @caixaculturalfortaleza ou pelos telefones (85) 3453-2770 e (85) 9 9418-9453 (WhatsApp)

Dança na Bienal Criança

Legenda: Ondas de Fuga, espetáculo da Vila das Artes, participa da 3ª Bienal Criança Foto: Nayra Maria / Divulgação

A 3ª edição da Bienal Criança ocorre entre 11 e 26 de outubro em Fortaleza, Paracuru, Trairi, São Gonçalo do Amarante, Pacatuba e Juazeiro do Norte. A programação tem acesso gratuito e oferta quase 50 apresentações de dança e outras artes ao público.

Em Fortaleza, equipamentos da Rede Cuca, na Praça do Ferreira e em teatros de equipamentos culturais como Hub Porto Dragão e Cineteatro São Luiz recebem espetáculos do evento.

Obras do Ceará, incluindo espetáculos frutos de formações do Centro Cultural Bom Jardim, da Vila das Artes e da Escola de Dança de Paracuru, compõem a programação da Bienal, além de produções do Brasil e do mundo.

3ª Bienal Criança

Quando: de 11 a 26 de outubro

de 11 a 26 de outubro Onde: Paracuru (11 e 12), Trairi (11 e 12), São Gonçalo do Amarante (15), Fortaleza (18 e 22 a 26), Pacatuba (21, 23, 24 e 26) e Juazeiro do Norte (24 e 25)

Paracuru (11 e 12), Trairi (11 e 12), São Gonçalo do Amarante (15), Fortaleza (18 e 22 a 26), Pacatuba (21, 23, 24 e 26) e Juazeiro do Norte (24 e 25) Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @bienaldedanca

Theatro José de Alencar traz agenda multilinguagens

Legenda: Espetáculo 'D.P.A 2 - A Peça: Um Mistério Musical em Magwood' compõe agenda do Theatro José de Alencar em outubro Foto: Divulgação

O centenário Theatro José de Alencar celebra o Dia das Crianças com diversas atrações ao longo deste mês de outubro, incluindo apresentação da peça “D.P.A 2 - A Peça: Um Mistério Musical em Magwood”, show de orquestra e mais.

De músicas a contação de histórias, passando por espetáculos de dança e circo, a programação está recheada de atrações entre os dias 4 e 25 de outubro.

Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) apresenta "Especial Mês das Crianças", com Dona Zefinha

Quando: sexta, 4, às 19 horas

sexta, 4, às 19 horas Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Quanto: de R$ 39 a R$ 80 (valores de inteira); ingressos à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria, de quarta a domingo, das 13 às 19 horas

de R$ 39 a R$ 80 (valores de inteira); ingressos à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria, de quarta a domingo, das 13 às 19 horas Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

Contação de história “Valentes”, com Paula Yemanjá (parceria Sesc Ceará)

Quando: sábado, 12, de 16 horas às 16h40

sábado, 12, de 16 horas às 16h40 Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

Pintura facial para crianças com o Grupo Artesanias (parceria Sesc Ceará)

Quando: sábado, 12, de 16 horas às 17h30

sábado, 12, de 16 horas às 17h30 Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

Mágico Goldini apresenta “Sonhos” (parceria Sesc Ceará)

Quando: sábado, 12, às 16h30

sábado, 12, às 16h30 Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

Coletivo FusCirco apresenta: “O Gran Circo Malabar” (parceria Sesc Ceará)

Quando: sábado, 12, de 17 às 18 horas

sábado, 12, de 17 às 18 horas Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

“D.P.A 2 - A Peça: Um Mistério Musical em Magwood”

Quando: sábado, 19, e domingo, 20, às 15 horas e 17h30

sábado, 19, e domingo, 20, às 15 horas e 17h30 Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

rua Liberato Barroso, 525 - Centro Quanto: de R$ 39,60 a R$ 220 (valores de inteira); ingressos à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria, de quarta a domingo, das 13 às 19 horas

de R$ 39,60 a R$ 220 (valores de inteira); ingressos à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria, de quarta a domingo, das 13 às 19 horas Mais informações: no Instagram @tja.theatrojosedealencar ou pelo telefone (85) 3101-2586

Artes circenses e cinematográficas no Cineteatro São Luiz

Legenda: Cineteatro São Luiz recebe espetáculo 'Tudo Junto e Misturado', do Circo Muamba, em outubro Foto: Malu Barletta / Divulgação

Cinema cearense, circo, palhaçaria e teatro dão o tom da programação especial de outubro voltada às crianças no Cineteatro São Luiz. As atrações destinadas ao público infantil no equipamento são totalmente gratuitas.

Como destaques, é possível ressaltar a exibição do longa “Pequenos Guerreiros”, dirigido por Bárbara Cariry, e espetáculos circenses como “Tudo Junto e Misturado”, do Circo Muamba, e "Madame Tramelus", do K'Os Coletivo.

"Madame Tramelus", com K'Os Coletivo

Quando: quarta, 23, às 12h30

quarta, 23, às 12h30 Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou pelo telefone (85) 3252-4138

“Kdeiraz” - Natália Mendonça (Portugal)

Quando: quarta, 23, às 15 horas

quarta, 23, às 15 horas Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou pelo telefone (85) 3252-4138

Filme “Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry

Quando: quinta, 24, às 14 horas

quinta, 24, às 14 horas Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou pelo telefone (85) 3252-4138

“Tudo Junto e Misturado”, com Circo Muamba

Quando: sexta, 25, às 17 horas

sexta, 25, às 17 horas Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou pelo telefone (85) 3252-4138

"Teodora e as Sementes", com Grupo Formosura de Teatro

Quando: quinta, 31, às 12h30

quinta, 31, às 12h30 Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz ou pelo telefone (85) 3252-4138

Estação das Artes recebe oficinas e espetáculos

Legenda: Oficina de produtos infantis com materiais reciclados na Estação das Artes Foto: Thiago Matine / Divulgação

A Estação das Artes, como de praxe, traz programações especiais ao público infantil nos domingos de outubro. Oficinas, espetáculos cênicos e musicais compõem a agenda dos próximos dias 13 e 20 de outubro no equipamento.

Na parte formativa, os pequenos vão poder ter experiências com colagem, bordado e criação de brinquedos com materiais recicláveis. Já na fruição, terão a oportunidade de assistir a espetáculo do grupo Dona Zefinha e, ainda, show com músicas do compositor Flávio Paiva.

Oceania, O Mar: Colagem com Formas Orgânicas, com os arte-educadores Iuri Tavares e Fleuri Cardoso

Quando: domingo, 13, de 10 às 13 horas

domingo, 13, de 10 às 13 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Espetáculo “Ch@furdo”, com grupo Dona Zefinha

Quando: domingo, 13, de 10h30 às 11h20

domingo, 13, de 10h30 às 11h20 Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Do Samba-lê-lê ao Brincadeira de Cantar - TÓRI canta Flávio Paiva, com TÓRI e Cláudio Mendes

Quando: domingo, 13, de 11h50 às 13h10

domingo, 13, de 11h50 às 13h10 Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Bordação Experimental, com Casal Bordador

Quando: domingo, 20, de 10 às 13 horas

domingo, 20, de 10 às 13 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Oficina de produtos infantis com materiais reciclados do Programa Reciclocidades da Cagece

Quando: domingo, 20, de 10 às 12 horas

domingo, 20, de 10 às 12 horas Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Shoppings RioMar promovem programação múltipla

Legenda: Viradinha Cultural ocorre na programação do Shopping RioMar Fortaleza Foto: HB Creative / Divulgação

Shoppings da rede RioMar na Capital cearense trazem programação especial voltada ao Dia das Crianças no fim de semana dos dias 12 e 13 deste mês. O RioMar Fortaleza realiza a partir das 11 horas do sábado (12) a 9ª edição da Viradinha Cultural, evento que reúne teatro, música, oficinas e outras atividades lúdicas de forma gratuita. Já no domingo (13), às 14 horas, é a vez do 8º Fashion Kids.

Já no RioMar Kennedy, a programação infantil do sábado (12) será o Festival da Criança, a partir de 15h30, no estacionamento externo do shopping. Brinquedos infláveis, apresentações artísticas e distribuição de guloseimas compõem a agenda.

9ª Viradinha Cultural

Quando: sábado, 12, a partir de 11 horas

sábado, 12, a partir de 11 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @riomarfortaleza ou pelo telefone 3066-2002 (WhatsApp)

8º Fashion Kids

Quando: domingo, 13, às 14 horas

domingo, 13, às 14 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @riomarfortaleza ou pelo telefone 3066-2002 (WhatsApp)

Festival da Criança

Quando: sábado, 12, a partir de 15h30

sábado, 12, a partir de 15h30 Onde: Estacionamento externo do RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Estacionamento externo do RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @riomarkennedy ou pelo telefone (85) 3089-0909

Beach Park traz novos brinquedos e aventuras

Legenda: Beach Park Foto: Matheus Duarte / Divulgação

Espetáculo pirata, novo brinquedo e programação musical compõem a lista de atrações oferecidas pelo Beach Park ao longo do mês de outubro. Entre os destaques, estão o toboágua “A Volta da Moreia”; e o espetáculo “A Ilha do Tesouro”, apresentado diariamente às 11 horas no parque aquático, além de momentos de recreação para diferentes faixas etárias.

Já na Vila Azul do Mar, espaço de convivência aberto ao público, a programação conta com teatro de fantoches, apresentações de bandas e DJS e, ainda, shows infantis na temática pirata.

Beach Park

Quando: ao longo de outubro

ao longo de outubro Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz - Ceará

rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz - Ceará Mais informações: no site, Instagram @beachpark ou pelo telefone (85) 4012-3030

Iguatemi promove imersões e brincadeiras

Legenda: Mundo Pixar, no Iguatemi Foto: Divulgação

Programações infantis especiais aos finais de semana e experiências imersivas em universos adorados pelos pequenos marcam a celebração do shopping Iguatemi Bosque para o mês das crianças.

Além do Mundo Pixar, que tem gratuidade para menores de 12 anos, o estabelecimento recebe o Parque Gato Galáctico ao longo de outubro. Há, ainda, as agendas especiais na Praça do Artista, no Piso L1 do shopping.

Parque Gato Galáctico

Quando: a partir de quinta, 3

a partir de quinta, 3 Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Quanto: entre R$ 50 e R$ 90 (valores referentes ao tempo de até 40 minutos ou de 121 a 180 minutos, respectivamente)

entre R$ 50 e R$ 90 (valores referentes ao tempo de até 40 minutos ou de 121 a 180 minutos, respectivamente) Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

Mundo Pixar

Quando: até 31 de outubro

até 31 de outubro Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Quanto: gratuito de terça a domingo para crianças menores de 12 anos; ingressos em diferentes valores podem ser adquiridos no site

gratuito de terça a domingo para crianças menores de 12 anos; ingressos em diferentes valores podem ser adquiridos no site Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

Clubinho do Iguatz

Quando: todo sábado e domingo, a partir de 17 horas

todo sábado e domingo, a partir de 17 horas Onde: Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Gratuito.

Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

Fest Kid, com grupo Dó Ré Mix, oficinas e pinturas

Quando: sábado, 12, e domingo, 13, às 15 horas

sábado, 12, e domingo, 13, às 15 horas Onde: Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Gratuito.

Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

Caça aos Doces

Quando: sábado, 26, e domingo, 27, com horário a definir

sábado, 26, e domingo, 27, com horário a definir Onde: Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Praça do Artista (Piso L1) - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Gratuito.

Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

“Dragão Encantado” no Dragão do Mar

Legenda: Espetáculo 'O Circo sem teto da lona furada dos Bufões', do grupo Dona Zefinha, será apresentado no Dragão do Mar Foto: Alex Hermes / Divulgação

Ciclo de programação especial voltado aos pequenos, o “Dragão Encantado” reúne programação infantil diversa e ampla ao longo de outubro no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Do Planetário Rubens Azevedo à Praça Verde, passando pelos museus do centro cultural, o espaço recebe agendas em diferentes linguagens, com reforço de atividades do fim de semana dos dias 12 e 13 deste mês.

Sessões lúdicas de astronomia

Quando: às quintas, sextas, sábados e domingos de outubro, em diferentes horários

às quintas, sextas, sábados e domingos de outubro, em diferentes horários Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na Plataforma Sympla e na bilheteria física no Dragão

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na Plataforma Sympla e na bilheteria física no Dragão Mais informações: no Instagram @planetariorubensdezevedo e no site

Sessões História(s) do Cinema para Infâncias - ano 2

Quando: sábado, 12, de 13h40 às 18 horas

sábado, 12, de 13h40 às 18 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito mediante retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes

Mais informações: no Instagram @cinemaododragao e no site

Brincando e Pintando no Dragão - Dragão Encantado - Especial Dia das Crianças

Quando: sábado, 12, às 14 horas

sábado, 12, às 14 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Oficina “Construção de Brinquedos Populares: Bolinhas de Sabão”, com Marcos Melo

Quando: sábado, 12, às 14 horas

sábado, 12, às 14 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Oficina educativa “Conhecendo Huni Kuin: oficina de pintura coletiva”, com Thyago Nunes, para crianças de 7 a 13 anos

Quando: sábado, 12, às 14 horas

sábado, 12, às 14 horas Onde: Salão Mahku da itinerância da 35ª Bienal de São Paulo no MAC-CE (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Salão Mahku da itinerância da 35ª Bienal de São Paulo no MAC-CE (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito, com 15 vagas mediante inscrições entre 4 e 10 de outubro no formulário

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Trecho do espetáculo “Sonhos”, do Mágico Goldini

Quando: sábado, 12, às 14h30

sábado, 12, às 14h30 Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

​​Planetário Dragão Encantado - Especial Dia das Crianças

Quando: sábado, 12, a partir de 15 horas

sábado, 12, a partir de 15 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria física no Dragão

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria física no Dragão Mais informações: no Instagram @planetariorubensdezevedo e no site

Lançamento Coletivo de Livros para Crianças

Quando: sábado, 12, a partir de 15 horas

sábado, 12, a partir de 15 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Oxente Feira - Edição Dia das Crianças

Quando: sábado, 12, e domingo, 13, a partir de 16 horas

sábado, 12, e domingo, 13, a partir de 16 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho, no dia 12, e Arena Dragão do Mar, no dia 13 (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho, no dia 12, e Arena Dragão do Mar, no dia 13 (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Visita Educativa à exposição “Mino por Inteiro” + oficina de desenho “Meu personagem estiloso”, para crianças de 6 a 12 anos

Quando: sábado, 12, a partir de 16 horas

sábado, 12, a partir de 16 horas Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito, com 15 vagas mediante inscrição no local

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Oficina “O Bicho Singular”, com Lia Sanders

Quando: sábado, 12, às 16h30

sábado, 12, às 16h30 Onde: hall da sala 1 do Cinema do Dragão(rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

hall da sala 1 do Cinema do Dragão(rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Contação de histórias "O Baú de Histórias do Palhaço", com Grupo de Teatro e Palhaços Bilu Bila

Quando: sábado, 12, às 17h30, e domingo, 13, às 17 horas

sábado, 12, às 17h30, e domingo, 13, às 17 horas Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

“O Circo sem teto da lona furada dos Bufões”, do grupo Dona Zefinha

Quando: sábado, 12, às 18h15

sábado, 12, às 18h15 Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Brincando e Pintando no Dragão

Quando: dias 13, 20 e 27 (domingos), de 16 às 19 horas

dias 13, 20 e 27 (domingos), de 16 às 19 horas Onde: Praça Verde do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Visita Educativa à exposição “Vaqueiros” + oficina de desenho “Meu personagem estiloso”, para crianças de 6 a 12 anos

Quando: domingo, 13, a partir de 16 horas

domingo, 13, a partir de 16 horas Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito, com 15 vagas mediante inscrição no local

Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Oficina educativa “Faces da Terra: oficina de máscaras naturais”, com Tayná Aya, para crianças de 5 a 11 anos

Quando: sábado, 26, a partir de 14 horas

sábado, 26, a partir de 14 horas Onde: Varandinha do MAC-CE (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Varandinha do MAC-CE (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito, com 15 vagas mediante inscrição no link entre 7 e 23 de outubro bit.ly/oficinafacesdaterramacce

bit.ly/oficinafacesdaterramacce Mais informações: no Instagram @dragaodomar e no site

Livro e leitura em destaque na Bece

Legenda: Biblioteca Pública Estadual do Ceará Foto: Gabriel Sousa / Divulgação

O protagonismo da literatura já vivenciado na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) guia a programação especial voltada às crianças em outubro no equipamento.

Contações de história, leituras e lançamentos de livros compõem a agenda infantil especial, além de espetáculos e vivências em outras linguagens como música, teatro e circo.

Leitura do Livro “A borboleta rosa”, de Jane Caneca

Quando: sexta, 4, e sexta, 18, às 16 horas

sexta, 4, e sexta, 18, às 16 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Contação de Histórias "Vou te Contar, Viu!", com Edivaldo Batista

Quando: sábado, 5 às 10 horas

sábado, 5 às 10 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Ateliê de Artes para Crianças

Quando: sábado, 5 às 14 horas

sábado, 5 às 14 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Espetáculo “O Circo das Coisas Incríveis”, com a Trupe Era Uma Vez

Quando: sábado, 5 às 15 horas, e domingo, 13, às 10 horas

sábado, 5 às 15 horas, e domingo, 13, às 10 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Leitura do livro “O reino das borboletas Brancas”, de Marli Assunção Gomes Pereira

Quando: sexta, 11 às 16 horas

sexta, 11 às 16 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Leitura do livro “O reino das borboletas Brancas”, de Marli Assunção Gomes Pereira

Quando: sexta, 11 às 16 horas

sexta, 11 às 16 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Vivência “Jam Session para bebês”, com o Grupo Zepelim Arte Para Infância

Quando: domingo, 13, às 11 horas, e sábado, 26, às 10 horas

domingo, 13, às 11 horas, e sábado, 26, às 10 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Lançamento do Livro “Os Guardiões da Sabedoria”, de Liduina Vidal

Quando: domingo, 13, às 14 horas

domingo, 13, às 14 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Contação de História "Viajando nas Histórias" com Mônica Rodrigues (Parceria Sesc)

Quando: quinta, 17, às 14 horas

quinta, 17, às 14 horas Onde: Lar Fabiano de Cristo (avenida D. Almeida Lustosa, 4395 - Marechal Rondon - Jurema. Caucaia)

Lar Fabiano de Cristo (avenida D. Almeida Lustosa, 4395 - Marechal Rondon - Jurema. Caucaia) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Espetáculo “O Fantástico Mágico de Oz” com com Trupe Sorriso (Parceria Sesc)

Quando: sábado, 19, às 10 horas, e domingo, 20, às 15 horas

sábado, 19, às 10 horas, e domingo, 20, às 15 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Espetáculo “A Princesa e o Sapo” com Carcará Produções (Parceria Sesc)

Quando: sábado, 19, às 15 horas, e domingo, 20, às 10 horas

sábado, 19, às 15 horas, e domingo, 20, às 10 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Lançamento de Livro “Maria a menina que gostava de cirandas” de Patricia Veloso

Quando: domingo, 20, às 14 horas

domingo, 20, às 14 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Brincando de Cianotipia, com o Coletivo Imagem Território - Vivência com as crianças da Comunidade da Graviola

Quando: sexta, 25, às 14 horas

sexta, 25, às 14 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Leitura do livro “O reino das borboletas Brancas”, de Marli Assunção Gomes Pereira

Quando: sexta, 25, às 16 horas

sexta, 25, às 16 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Abertura da exposição de fotografia do projeto "Se Essa Casa Fosse Minha" - Rede Cria

Quando: sexta, 25, às 17 horas

sexta, 25, às 17 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Contação de Histórias “Contos de Esperteza”, com Fernanda Reimberg (Parceria Sesc)

Quando: sexta, 25, às 19 horas

sexta, 25, às 19 horas Onde: Coletivo SemHora (Rua Ministro Abner Vasconcelos, 120 - Sapiranga)

Coletivo SemHora (Rua Ministro Abner Vasconcelos, 120 - Sapiranga) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

"Criação coletiva de histórias com brinquedos", com o Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC) da UFC

Quando: sábado, 26, às 9h30

sábado, 26, às 9h30 Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Leitura do livro "Ernesto" de Blandina Franco & José Carlos Lollo

Quando: sábado, 26, às 11 horas

sábado, 26, às 11 horas Onde: av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil Gratuito.

Mais informações: no Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara, no site e no telefone (85) 3101-2545

Contação de Histórias "Vou te Contar, Viu!" com Edivaldo Batista