Mundo Pixar Fortaleza passa a ser gratuito para crianças menores de 12 anos

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o Mundo Pixar Fortaleza não irá cobrar ingressos para menores de 12 anos que estiverem acompanhados de um adulto pagante. A promoção já iniciou e é válida até o fim de outubro para qualquer sessão de terça a domingo.

Veja também Verso Pinturas de palacete quase centenário são restauradas por alunos de escola de artes em Fortaleza Verso Dia da Tradução: Caetano Galindo, Débora Landsberg e Nina Rizzi refletem sobre papel do tradutor

Cada adulto poderá levar até duas crianças, sendo necessário comprovar a idade com RG ou certidão de nascimento.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Fever ou diretamente na bilheteria do evento. Ao comprar online, basta selecionar a opção de ingresso meia ou inteira e adicionar a categoria chamada "Especial Dia das Crianças", que aparecerá automaticamente, sem custo adicional.

Mundo Pixar

Com portas abertas no Shopping Iguatemi Bosque, o Mundo Pixar é uma exposição com 13 cenários temáticos e personagens de animações como Toy Story, Carros e Ratatouille, oferecendo uma experiência imersiva e interativa tanto para as crianças quanto para os adultos.

A exposição é projetada para ser inclusiva, com acessibilidade para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais.

Após passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto alegre, totalizando mais de 1 milhão de visitantes, a organizadora da exposição trouxe uma sala inédita para Fortaleza com o tema do filme Elementos, onde é possível tirar fotos com os personagens Faísca e Gota.

Serviço

Mundo Pixar - Uma Viagem por Dentro das Suas Histórias Favoritas