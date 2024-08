Sucesso de público, Mundo Pixar está com pacotes promocionais para toda a família

Com uma trajetória que transformou a indústria do cinema e conquistou corações ao redor do mundo, a Pixar Studios se firma como uma das grandes referências em animação para todas as idades. Conhecida por criar histórias emocionantes e inovadoras, a empresa é responsável por sucessos como Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A, entre muitos outros filmes que têm encantado gerações.

Sucesso de bilheteria em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, totalizando mais de 1 milhão de visitantes, o Mundo Pixar chega a sua quarta edição, em Fortaleza. Para celebrar a primeira vez no Nordeste do país, a produção do evento apresentou uma sala inédita e condições especiais de ingressos, para tornar a experiência cada vez mais acessível para todos.

Com as portas abertas no Shopping Iguatemi Bosque, o Mundo Pixar tem ingressos disponíveis a partir de R$45 (meia-entrada) e R$90 (inteira) nos dias de semana. Mas, pensando em tornar esse momento ainda mais acessível para todas as famílias, existem condições especiais para grupos. No pacote “Pack Família”, que considera 4 ingressos (2 adultos e 2 crianças de até 12 anos), a entrada é R$63 por pessoa de terça a sexta-feira. Já o pacote “Grupo 6+”, que considera o mínimo de 6 ingressos (sem restrição de idade), a entrada é R$76 por pessoa também nos dias de semana. Os pacotes promocionais também estão disponíveis aos finais de semana com valores reduzidos.

Para tornar a visita ainda especial e celebrar a chegada da exposição ao Nordeste, a SolutiOnOff, organizadora da exposição, elaborou uma sala inédita com o tema do filme Elementos, onde é possível tirar fotos com os personagens Faísca e Gota. A exposição conta com 13 salas temáticas, incluindo cenários de Toy Story, Ratatouille e Monstros S.A, oferecendo uma experiência imersiva e interativa que encanta crianças e adultos.

Legenda: O local conta com espaços com reproduções de diversas animações Foto: divulgação

“A decisão de levar o projeto para o Nordeste foi desafiadora, mas essencial para consolidar a marca Mundo Pixar em todas as regiões do país. Foram 45 dias de montagem e 2000 pessoas envolvidas, para levar a produção da exposição, que é uma criação 100% brasileira, pela agência SolutiOnOff”, comenta o CEO da SolutiOnOff, Wagner Zaratin.

A exposição é projetada para ser inclusiva, com acessibilidade para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam ingresso, e os preços variam conforme idade, datas e horários. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente na plataforma Fever.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site http://mundopixar.com.br e todas as novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do evento @mundopixar.oficial. O Mundo Pixar não realiza vendas em qualquer outra plataforma além da Fever.

Serviço

Serviço - MUNDO PIXAR – Uma Viagem por Dentro das Suas Histórias Favoritas

Local: Shopping Iguatemi Bosque - Estacionamento Externo, ao lado da Porsche.

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-341

Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.

Horários: de terças às quintas-feiras: 11hrs às 21hrs. Sextas, Sábados, Domingos e Feriados: 10hrs às 21hrs.

Valores: a partir de R$ 45. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. Valores variam de acordo com idade, datas, horários, dias da semana, números de pessoas e lotes. O Mundo Pixar não vende ingressos pelo WhatsApp. Plataforma oficial para ingressos: Fever

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais.

Mais detalhes e vendas: http://mundopixar.com.br