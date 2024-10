Pabllo Vittar e Taty Girl são confirmadas no Réveillon de Fortaleza 2025

Pabllo Vittar e Taty Girl foram confirmadas, nesta sexta-feira (4), na programação do Réveillon de Fortaleza 2025. A festa ocorrerá nos dias 29 a 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema. As artistas se juntam, por exemplo, a Matuê, Simone Mendes, Marisa Monte e Pedro Sampaio, cantores confirmados no último 24 de setembro.

Além de participações em shows e festivais internacionais, Pabllo é uma das drag queens mais seguidas do mundo nas redes sociais. Natural do Maranhão, Vittar chega ao Réveillon com a turnê do seu último álbum, “Batidão Tropical Vol. 2”.

A cantora Taty Girl levará para a festa um repertório repleto de sucessos. Dentre os clássicos, estará a canção “Falta Coragem”, música famosa na voz da cearense e regravada por Vittar.

As atrações serão financiadas por patrocinadores da iniciativa privada.

Atrações confirmadas para o Réveillon de Fortaleza 2025