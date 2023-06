Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez: 'é um sonho realizado'

Divertindo os seguidores, Zeca Pagodinho compartilhou sua primeira experiência andando de metrô. Publicado nas redes sociais do cantor nessa segunda-feira (5), vídeo mostra o sambista utilizando o meio de transporte em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na gravação, o artista aparece em uma fila, esperando para comprar um bilhete. Em seguida, Zeca passa pela catraca e desce animadamente para a plataforma da estação.

Assista ao vídeo compartilhado por Zeca Pagodinho:

Já dentro do vagão, Zeca afirma, com um sorriso no rosto: "Cheguei. [...] Tamo chegando, consegui. É um sonho realizado, andei de metrô".

Com quase 65 mil curtidas, o vídeo divertiu os seguidores do sambista, que brincaram com a situação: "Agora, precisa pegar a linha verde em SP em horário de pico. Aí sim você vai ver o que é emoção", escreveu um dos perfis.

Outro usuário chamou atenção para os trajes de Zeca, que incluíam chinelo e meia.