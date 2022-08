Bruna Biancardi anuncia término com Neymar e confirma: 'não houve traição'

Chegou ao fim o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora digital confirmou o término por meio do Instagram nesta sexta-feira (12), após uma série de rumores.

Na publicação, Bruna afirmou que a separação não é recente e fez questão de frisar que não houve traição por nenhuma parte.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento – já faz algum tempo – e não, não ouve traição", iniciou.

Bruna disse ainda que o carinho pelo atleta permanece. "Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada!", finalizou.

Apesar do término, as fotos do ex-casal continuam nas redes sociais de ambos.

Rumores da separação

Os rumores da separação começaram nesta semana, quando o jornal Extra publicou que a influenciadora teria descoberto uma traição do jogador. A infidelidade, segundo a publicação, teria sido durante uma festa junina na mansão de Neymar em Mangaratiba, em junho deste ano.

“Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém”, disse uma fonte ao Extra.

Suposto novo affair de Neymar

Neymar estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Brenda Pavanelli. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o astro da seleção brasileira estaria conhecendo melhor Brenda, uma amiga pessoal da também influenciadora Marina Pumar.

Ela esteve em Paris nos últimos dias e teria visitado a casa do jogador na companhia de amigas.

QUEM É BRENDA PAVANELLI

Brenda Pavanelli é uma modelo e influenciadora digital brasileira. Ela mora em São Paulo, mas faz trabalhos de moda para marcas de todo o Brasil.

No Instagram, ela se define como influencer de "lifestyle" e "fashion trend", onde mostra sua rotina com conteúdos de moda, beleza e as tendências.

A modelo ostenta nas redes sociais viagens para países da Europa como Grécia, Espanha, Itália, Holanda, Portugal, Inglaterra, França, além dos Estados Unidos e vários estados brasileiros.