Previsão do signo de Leão para hoje, 8 de abril

Signo de Leão hoje

A Lua em Virgem te impulsiona a rever seu planejamento financeiro e investir com mais cautela. Aproveite para colocar as contas em ordem e planejar seus próximos passos com responsabilidade. O sextil entre Vênus e Urano sugere que uma atitude inovadora no trabalho pode render bons frutos. No amor, surpreenda seu par com um gesto genuíno e diferente. A flexibilidade e a ousadia podem tornar o dia mais leve e agradável. Organize-se e aproveite as boas surpresas que o céu reserva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.