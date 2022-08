Quem é Brenda Pavanelli, influenciadora e suposto novo affair de Neymar

O jogador de futebol Neymar estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Brenda Pavanelli, após os rumores de separação com a modelo Bruna Biancardi.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o astro da seleção brasileira estaria conhecendo melhor Brenda, uma amiga pessoal da também influenciadora Marina Pumar, que está em Paris, local onde o jogador mora atualmente, além de atuar pelo time da cidade, o tradicional PSG.

Rumores de término com Bruna Biancardi

Neymar havia assumido recentemente um relacionamento com Bruna Biancardi. A modelo esteve em Jericoacoara, praia do litoral do Ceará, na companhia da amiga Dani Pasqualin.

Bruna decidiu viajar em meio a rumores de término do namoro com o jogador de futebol. Além de terem o mesmo nome, internautas comentavam sobre a semelhança entre ela e a ex-namorada do atleta, a atriz Bruna Marquezine.

Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto.