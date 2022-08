Giovanna Ewbank responde Karina Bacchi sobre caso de racismo: 'diz muito sobre ela'

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou nesta sexta-feira (12) sobre a declaração de Karina Bacchi, que a criticou por defender os filhos de um ataque racista em Portugal.

Durante um episódio do podcast 'Positivamente', comandado pela ex-modelo no YouTube, Bacchi deixou claro a desaprovação pelo comportamento de Ewbank, que chegou a confrontar a mulher que ofendeu Titi e Bless.

"Mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram", lamentou a atriz, em um comentário no post da jornalista Maíra Azevedo no Twitter.

"Gente, quem não entendeu que a Karina queria era isso: polêmica? Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador e se fortalecer com esse público! Repostar ela só faz ela crescer e é exatamente o que ela espera e deseja", escreveu Maíra.

Ao comentar a publicação, Giovanna explicou que tem evitado se posicionar sobre o assunto para não dar palco à ex-modelo.

"É método! E quase respondi porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos. Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela do que sobre mim", disse Ewbank.

Declaração de Karina

Para Karina, a atriz não deveria ter agredido a mulher que foi racista com as crianças, acrescentando que o público não deveria ter aplaudido.

"Teve um caso que apareceu na mídia de uma mãe que parece que os filhos sofreram preconceito. Ela para defender os filhos, xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu e todo mundo a favor daquela pessoa", começou ao falar sobre a situação.

"Eu concordo que temos que defender nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, xingar, agredir e o povo achando que a pessoa fez pouco", questionou Bacchi. Veja o podcast abaixo:

Reações

Segundo a ex-participante do reality show 'A Fazenda', as reações dos pais seriam um ensinamento às crianças. Karina citou o bate-papo com Cris Poli como um transformador na vida de "famílias positivas".

As reações ao episódio nas redes sociais foram cheias de críticas. "A Karina Bacchi é uma mulher branca que no alto do seu privilégio foi escolher um doador branco pra que seu filho pudesse nascer branco de olho azul e jamais saberá o que é sofrer racismo", escreveu um usuário do Twitter.