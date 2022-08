'Guitarrista' de Katy Perry é apontada como sósia de Juliette por fãs brasileiros

A "guitarrista" da cantora Katy Perry tem chamado a atenção de fãs brasileiros de Juliette Freire. A instrumentista está sendo chamada de sósia da campeã do BBB 21 pela semelhança física.

A própria Juliette também entrou na brincadeira e até mudou sua foto e nome do Twitter para "guitarrista da Katy Perry". "Ai meu Deus, descobriram", brincou a paraibana.

Dançarina

Na verdade, a guitarrista é uma dançarina do balé de Katy Perry. Tia Tabile foi vista segurando a guitarra só em uma ocasião, mas acabou viralizando.

Ela até comentou as semelhanças com Juliette em suas redes sociais, falando que viralizou no Brasil por parecer com uma cantora famosa.