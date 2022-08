Eliana se pronuncia sobre rumores de ida para a Globo

Após boatos de que Eliana estaria negociando com a Rede Globo para assumir as manhãs da emissora em 2023, a apresentadora se pronunciou, nesta sexta-feira (12), negando a informação.

Segundo divulgado no programa A Tarde É Sua, da Rede TV, Eliana teria se reunido com a direção da Globo e manifestado interesse em mudar de empresa, no entanto, colocando algumas exigências.

Sem convite formal

Procurada pelo site TV Pop, contudo, a equipe da contratada do SBT negou que a apresentadora esteja em negociação com a Globo, não havendo sequer um convite formal por parte da emissora.

Recentemente, os boatos ganharam forma após a loira declarar que poderia investir em novos desafios na carreira. “Me sinto muito feliz no momento atual da minha carreira, mas também sou inquieta para evoluir sempre”, disse ela.