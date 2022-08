Atriz Anne Heche morre aos 53 anos, vítima de grave acidente de carro

A atriz Anne Heche, 53, morreu nesta sexta-feira (5), após uma semana internada por conta de um grave acidente de carro. Ela teve morte cerebral e os familiares haviam informado que desligariam o suporte de vida.

Os parentes da atriz confirmaram a morte ao jornal The Guardian. A condição da atriz era crítica, por conta de um coma. O carro dela pegou fogo no momento do acidente.

"Neste momento Anne está em condição extremamente crítica. Ela tem lesões significativas no pulmão que exigem ventilação mecânica e queimaduras que precisam de intervenção cirúrgica", dizia o boletim médico mais recente de Anne.

Ellen DeGeneres

Anne namorou a apresentadora Ellen DeGeneres nos anos 1990. Na época do relacionamento, a imprensa local apontou as duas como "o casal lésbico mais famoso do mundo". O romance durou até 2000.

Ellen se pronunciou sobre o acidente da ex nesta semana: "Não quero que ninguém fique machucado".

Legenda: As duas foram apontadas pela mídia americana como o casal lésbico mais famoso do mundo Foto: HECTOR MATA / AFP

Chicago PD

A atriz esteve na série Chicago PD por duas temporadas. A última aparição da atriz franquia foio em 2019, na estreia da sétima temporada, onde o destino da personagem foi revelado. Reche entrou para o elenco da sexta temporada.

Trajetória de Anne Heche

Anne Heche foi uma atriz e diretora norte-americana nascida em Aurora, Ohio, Estado Unidos, em 1969 .Conhecida por atuar em séries de TV como "Men in Trees", "Hung" e "Save Me", além de longas como "Volcano", "Jogando com Prazer" e "Seis Dias, Sete Noites", Heche foi vítima de abuso sexual no início da adolescência, cometido pelo próprio pai, Donald.

O homem era ministro da igreja batista e vivia duplamente, se dividindo entre os afazeres religiosos e noites em bares gays de Ohio, onde a família residia. Ele morreu quando Heche tinha 13 anos, vítima de complicações causadas pela Aids. Em 1998, a artista comentou sobre a relação com os parentes: "Nós fingíamos que éramos uma família feliz.".

Aos 17 anos, ela saiu de casa para seguir a carreira de atriz. No livro lançado por ela em 2001, intitulado "Call me Crazy" — Me Chame de Louca, em tradução livre —, ela conta que cortou laços com a mãe, Nancy, e questionou os motivos dela não ter interrompido ou reconhecido o abuso que sofreu do pai.

Entre 1997 e 2000, ela viveu um relacionamento com Ellen Degeneres. Em seguida, casou com o cameraman Coleman Laffoon, com quem teve um filho, em 2002. O casal se separou em 2007, após Heche se envolver com o colega James Tupper, durante as gravações de "Men in Trees". Os dois moraram juntos e tiveram um filho em 2009. Eles se separaram em 2018.