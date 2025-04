Previsão do signo de Virgem para hoje, 8 de abril

.

Signo de Virgem hoje

Com a Lua em seu signo, você se sente mais conectado às suas prioridades e demandas pessoais. É o momento de cuidar do corpo, da saúde e da rotina com dedicação. No trabalho, sua habilidade de enxergar os detalhes será uma vantagem. O sextil Vênus-Urano traz um toque de ousadia para sua vida afetiva, sugerindo que você arrisque um pouco mais na expressão dos sentimentos. Pequenas mudanças no visual ou na rotina podem revitalizar sua autoconfiança.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.