SBT responde telespectador que pediu demissão de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos: 'Não será possível'

Uma queixa incomum movimentou o site "Reclame Aqui" no último dia 27 de março. Em meio a críticas geralmente voltadas a produtos com defeito ou serviços mal prestados, um telespectador usou a plataforma para manifestar sua insatisfação com a programação do SBT e pediu que Daniela Beyruti fosse retirada do comando da emissora.

“Quero pedir para tirar a Daniela do comando do SBT, ajuda aí”, escreveu o usuário, morador de Cariacica, no Espírito Santo. A emissora, conhecida por responder ativamente aos consumidores na plataforma, levou oito dias para responder à solicitação, com uma negativa direta:

“Reforçamos que não será possível atender à solicitação. Daniela é a proprietária da emissora e foi preparada para exercer essa função. Agradecemos a compreensão e seguimos à disposição para qualquer dúvida”.

Legenda: Telespectador registrou a reclamação na plataforma "Reclame Aqui" Foto: Reprodução/Reclame Aqui

Daniela Beyruti, de 48 anos, é a terceira filha de Silvio Santos e assumiu a presidência do SBT em novembro de 2024, logo após a morte do pai. Formada em Comunicação Social pela Liberty University, nos Estados Unidos, ela já havia passado por cargos de liderança dentro da emissora. Entre 2008 e 2010, foi diretora executiva do SBT, e depois comandou a diretoria artística e a grade de programação. Em abril de 2023, foi nomeada vice-presidente.

