Previsão do signo de Escorpião para hoje, 8 de abril

.

Signo de Escorpião hoje

Aproveite a organização trazida pela Lua em Virgem para estruturar seus projetos de longo prazo. No trabalho, concentre-se em aprimorar processos e colaborar com pessoas que compartilham sua visão. O sextil Vênus-Urano pode movimentar as amizades ou trazer um contato importante. No amor, a surpresa pode vir de um gesto inesperado do seu par. Esteja aberto a novas formas de conexão e deixe o controle de lado. A mudança pode ser positiva se você permitir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.