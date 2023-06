Repercussão de texto de Neymar faz web resgatar ataques sofridos por Luísa Sonza

Com a reação ao texto de Neymar admitindo "erro" com a noiva, Bruna Biancardi, internautas começaram a relembrar como Luísa Sonza foi tratada quando, em 2020, suspeitaram que ela havia traído Whindersson Nunes.

Em meio a rumores de que traiu Bruna com a influenciadora Fernanda Campos, Neymar publicou um texto no Instagram pedindo desculpas públicas à noiva. Os comentários da publicação, limitados para contas que Neymar segue, estão repletos de mensagens de apoio ao atleta.

Em 2020, Luísa Sonza sofreu ataques violentos e "cancelamentos" depois que circularam boatos de que ela havia traído o então marido.

"Luísa Sonza enfrentou TUDO sozinha, nenhum [perfil] verificado deu a cara a bater para defendê-la", escreveu um usuário do Twitter. A própria cantora compartilhou a publicação, concordando: "Isso eu tenho que concordar, não vou dizer nenhum, mas muito, muito poucos, eu lembro bem", respondeu Sonza.

A artista já afirmou que os boatos de infidelidade a machucaram muito.

Os ataques se intensificaram após Luísa assumir o namoro com Vitão, pouco mais de um mês depois do fim do casamento. Whindersson negou os rumores em 2021, mais de um ano após o fim do casamento, afirmando ainda que ele que encerrou a relação.

Comentários na publicação de Neymar

Neymar ressaltou, em sua publicação, que errou e já pediu perdão pela exposição desnecessária à Bruna. "Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", diz um dos trechos.

O jogador recebeu apoio de diversos influenciadores e nomes do entretenimento. "Deus abençoe irmão", escreveu Luva de Pedreiro. O pai de Neymar chegou a parabenizar o jogador e afirmou que "a vida continua sempre nos ensinando".

"Maravilhosos juntos! Como amigo, na torcida que tudo de certo", disse o jogador Falcão. "Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão", escreveu o humorista cearense Tirullipa.

Já o influenciador Boca de 09 escreveu que "todo mundo erra, eu já errei várias vezes". Carol Cabrino, Biana Coimbra e André Marinho também comentaram.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Luísa e Whindersson foram casados de fevereiro de 2018 a abril de 2020. Eles anunciaram o término de forma pacífica, citando o desejo de continuarem parceiros. No entanto, com o distanciamento dos dois, a internet começou a especular motivos para a separação.

O boato de que a cantora era infiel ao ex-marido foi frequentemente mencionado nas redes sociais após o divórcio. Após desmentir o rumor, o humorista foi criticado por demorar a esclarecer as insinuações - quando Luísa já estava sendo muito atacada.

Desde o ano passado, os dois demonstram reaproximação. O humorista e a cantora voltaram a se seguir nas redes sociais e trocam interações na internet.

Em entrevista ao programa 'Provoca', de Marcelo Tas, na TV Cultura, Whindersson desmentiu envolvimento amoroso e afirmou que os dois são amigos. O humorista contou que os dois se falam eventualmente.