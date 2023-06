Suposto filho de Gugu é dono de concessionária de alto padrão e espera teste de DNA

O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que afirma ser filho de Gugu, é dono de uma concessionária de veículos de alto padrão em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O homem já solicitou que os supostos parentes realizem exame de DNA. As informações são da Folha de S.Paulo.

Rocha pediu que o corpo do apresentador seja exumado para o teste ser realizado. O processo corre em segredo de Justiça. "Diante de eventual recusa dos herdeiros ou parentes em se submeter à coleta de material genético, que se mostra essencial para o deslinde da contenda, emerge necessária a realização da exumação do cadáver", diz intimação apresentada à família de Gugu nessa quarta-feira (21).

No Instagram da loja dele, são exibidos vídeos de carros, inclusive alguns de blindados e de luxo, como BMW, Mercedes-Benz e Volvo.

Em entrevista à Folha, Ricardo disse que não falaria sobre a ação, por estar em segredo de Justiça. No entanto, afirmou que ficou sabendo que as filhas gêmeas de Gugu aceitaram fazer o exame de DNA.

Ricardo Rocha Suposto filho de Gugu "Espero que todos aceitem porque fica mais fácil para a família e para mim. A única coisa que eu quero no momento é isso que está sendo noticiado. Eu entrei [com o processo] para fazer o exame de paternidade e para ser reconhecido", diz. Na sequência, ele interrompe a fala e diz: [Entrei] para fazer o exame [de paternidade], né. Mais coisas não posso falar, porque envolve terceiros. É complicado."

SUPOSTA RELAÇÃO

Segundo a intimação, a mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia no bairro de Perdizes, na capital paulista".

O documento informa que ela trabalhava como empregada doméstica e babá "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do local onde ambos se encontravam.

Eles iam diariamente à panificadora, sendo a "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto (Gugu) que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Após passar férias no litoral paulista com a família para a qual trabalhava, em 1974, ela retornou e "constatou a gravidez". Ao voltar para São Paulo, ela não encontrou Gugu para "lhe informar a novidade".

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha apenas 15 anos.